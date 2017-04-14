Из депутатов Госдумы в 2016 году меньше всех заработал бывший боксер Дмитрий Пирог

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Представитель "Единой России", бывший чемпион мира по версии Всемирной боксерской организации Дмитрий Пирог занял последнее место среди депутатов Госдумы по доходам за 2016 год, задекларировав немногим более 147 тыс. рублей. Об этом свидетельствуют данные деклараций о доходах и имуществе парламентариев за 2016 год, размещенные на официальном сайте Госдумы.

Таким образом, разница между самым преуспевающим (Андрей Палкин с 678,5 млн) и самым бедным депутатом составила примерно 4,6 тыс. раз. Однако Дмитрий Пирог получил мандат совсем недавно, 1 марта 2017 года, "унаследовав" его от своего коллеги по краснодарскому списку единороссов Александра Меткина. Зато у Пирога есть два представительских автомобиля Audi А8, две квартиры и земельный участок под индивидуальное жилищное строительство.

Второе место в своеобразном антирейтинге занял самый молодой депутат Госдумы Василий Власов (фракция ЛДПР), который заработал в 2016 году 1,312 млн рублей. Машин и недвижимости у этого политика нет.

На третьем месте от конца по доходам среди парламентариев расположился еще один либерал-демократ Сергей Натаров с доходом в размере 1,318 млн рублей. Ему принадлежит автомобиль Toyota Camry, а его супруге - Range Rover.