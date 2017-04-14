Депутаты Госдумы задекларировали колбасный цех, общежитие и дом торжеств

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Среди депутатов Госдумы седьмого созыва есть владельцы общежития, склада, колбасного цеха, храма, дома торжеств и конефермы. Об этом свидетельствуют данные о доходах и имуществе депутатов за 2016 год, опубликованные на официальном сайте нижней палаты.

Новый состав Госдумы был избран в сентябре прошлого года, поэтому для многих депутатов эта декларационная кампания стала первой в этом качестве. Помимо стандартного набора недвижимости (квартиры, дачные дома, бани, хозяйственные постройки), некоторые парламентарии указали в своих декларациях необычные объекты.

Так, единоросс Юшаа Газгиреев сообщил, что владеет домом торжеств. В собственности его коллеги по фракции Ивана Демченко находятся конеферма и здание рыболовецкого стана. Александр Ильтяков (также из "Единой России") имеет в собственности здание храма.

Зампред комитета по образованию и науке Любовь Духанина, помимо двух квартир, задекларировала дачный дом, гараж, здание мебельного цеха, туалет, дачный участок, участок под индивидуальное жилищное строительство и участок под промышленное предприятие.

Супруга Алексея Езубова ("Единая Россия") среди прочей недвижимости владеет зданием общежития и складом.

Порядка 40 объектов недвижимости задекларировал единоросс Александр Жуликов. В частности, у него в собственности находятся здание колбасного цеха, а также 12 жилых домов.

Овощехранилища и автозаправки

Среди нетипичных для политиков объектов недвижимости есть и овощехранилища. Ими владеют члены фракции "Единая Россия" Раиса Кармазина и Алексей Кобилев. У их коллеги по фракции Светланы Максимовой, которая входит в думский комитет по аграрным вопросам, в собственности два здания овощехранилища свинарник, а также три трактора.

Супруга Юрия Напсо (ЛДПР) владеет несколькими автозаправочными станциями, а жена единоросса Фатиха Сибагатуллина - гостиницей и открытой автостоянкой.

Игорь Сапко из "Единой России" задекларировал досуговый центр, а Сергей Казанков (КПРФ) - два склада-магазина.

Транспортные средства

Двое депутатов Госдумы являются владельцами вертолетов, у некоторых есть катера и парусные судна, трактора и даже медицинские автомобили.

Так, единоросс Григорий Аникеев, как и в прошлом году, указал в декларации вертолет типа AS 350 В3, мотоцикл КТМ, две рыболовные лодки, три автомобиля Mersedes-Benz, вездеходный транспортер HAGGLUND BV 206. Также у него в собственности находятся два автомобиля медицинской службы.

Вертолетом владеет еще один депутат - Александр Некрасов (КПРФ). У него в собственности находится винтокрылая машина Eurocopter.

Популярностью среди парламентариев пользуются маломерные суда, снегоходы и снегоболотоходы. Так, у единоросса Виталия Бахметьева есть два маломерных судна, снегоболотоход и снегоход Yamaha. Снегоходы такой же фирмы есть у вице-спикера, руководителя фракции "Единая Россия" Владимира Васильева, его однопартийца Владимира Бокка и ряда других депутатов.

Член фракции "Единая Россия" Николай Валуев имеет обширный и разнообразный транспортный парк: лодки "Комбат-470 Pro" и Nord Silver, три автоприцепа, два автомобиля Toyota Land Cruiser 200, мотовездеход, снегоболотоход и снегоход.

Сергей Иванов (ЛДПР) владеет парусной лодкой "Контест 34", а у супруга депутата Светланы Бессараб ("Единая Россия") есть парусное судно - крейсерский швертбот "Росс". Водные виды транспорта предпочитают и коммунист Сергей Казанков, у которого две моторные лодки, единоросс Александр Брыксин, у которого катер Ferreti, и супруга его коллеги по фракции Николая Брыкина, владеющая катером Sea Ray 185 S. Вадим Булавинов ("Единая Россия") задекларировал две моторные лодки моделей Albatros и Tracker Targa.

Тракторы и автокран

Ряд депутатов Госдумы владеют сельскохозяйственной техникой. Например, член комитета по аграрным вопросам Светлана Максимова ("Единая Россия") имеет в собственности три трактора. Аналогичные сельхозмашины есть у единороссов Николая Борцова (трактор "Беларус"), Александра Воробьева (мини-трактор Mitsubishi, а также у супруга единоросса Раисы Кармазиной (трактор Weityo.

Единоросс Александр Жуликов указал в декларации, что имеет в собственности специализированный автомобильный кран, а его однопартиец Василий Максимов задекларировал самоходную машину.

Депутаты-мотоциклисты

Ряд депутатов могут похвастаться мотоциклами в своих автопарках. Так, единоросс Виталий Милонов задекларировал мотоциклы BMW R 1200 CL и Kawasaki Vulcan.

Глава комитета по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству Сергей Жигарев (ЛДПР) имеет мотоцикл Ducati Monster 1100, его коллега по фракции Сергей Катасонов - мотоцикл "Ява-350".

Мотоцикл Harley Davidson есть у единоросса Аркадия Пономарева. Также у него в собственности имеются два квадроцикла, две моторные лодки и три автоприцепа.

Недвижимость

Недвижимость за рубежом есть лишь у 21 из 449 депутатов Госдумы седьмого созыва или у членов их семей. Самыми популярными странами, где находятся задекларированные дома и квартиры парламентариев, являются Испания и Болгария.

Так, например, единороссы Андрей Барышев и Константин Затулин указали, что владеют квартирами в Испании, их коллега по фракции Андрей Чернышев имеет в собственности жилое помещение в этой стране. У единоросса Аркадия Пономарева в собственности находятся три квартиры в Испании. Другой единоросс - Александр Брыксин - указал в общей с женой долевой собственности квартиру и машиноместо в Испании.

Квартиру и участок в Испании имеет супруга справоросса Вадима Белоусова, дом в этом государстве есть у супруги единоросса Николая Валуева и у супруги единоросса Умахана Умаханова.

Недвижимостью в Болгарии владеет депутат от фракции "Единая Россия" Юрий Олейников, который задекларировал за 2016 год две квартиры в этой стране. Кроме того, одна квартира в Болгарии находится в собственности супруги депутата Сергея Пахомова ("Единая Россия").

Коммунист Владимир Блоцкий указал в декларации за 2016 год дом и участок в Великобритании. В прошлом знаменитый хоккеист, а ныне депутат от "Единой России" Владислав Третьяк имеет две квартиры в Латвии, у его коллеги по фракции Сергея Сопчука есть квартира и два гаража в Чехии.

Хутор в Финляндии и дом на Кипре

Необычную форму недвижимости задекларировал лидер "Гражданской платформы", внефракционный депутат- одномандатник Рифат Шайхутдинов - у него есть хутор в Финляндии. Его жена владеет домом в Италии.

Есть зарубежная недвижимость еще у ряда супруг парламентариев. Жена справоросса Валерия Гартунга имеет квартиру в Швейцарии, а супруга единоросса Андрея Голушко владеет домом и участком во Франции.

У жены Владимира Катенева ("Единая Россия") есть участок и квартира в Финляндии, а у супруги самого богатого депутата Госдумы по итогам 2015 года единоросса Леонида Симановского - летний дом на Кипре.

Дома в Грузии, квартира на Украине

Недвижимость в странах бывшего СССР имеют три депутата Госдумы или члены их семей. Единоросс Отари Аршба владеет двумя земельными участками и комнатой в Грузии, а его супруга имеет два дома, квартиру и несколько земельных участков в этой стране.

У справоросса Сергея Крючека есть квартира в долевой собственности на Украине, а супруг депутата от КПРФ космонавта Светланы Савицкой имеет квартиру и гараж в Белоруссии.

В прошлом созыве недвижимость за границей указывали в декларациях за 2015 год 25 парламентариев из 450. Одним из самых крупных землевладельцев тогда стал единоросс Михаил Слипенчук, в собственности которого находилось несколько десятков сельскохозяйственных участков под дачное строительство в России, а также квартира во Франции и дом с участком в Конго. В новый созыв Слипенчук баллотировался от Партии роста, но безуспешно.