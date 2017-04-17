Песков: Россия планирует вновь призвать Киев к выполнению "Минска-2"

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МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Россия остается привержена позиции о том, что выполнение минских договоренностей не имеет альтернатив в урегулировании конфликта на востоке Украины. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отвечая на вопрос о том, с какими новыми инициативами российская сторона может выступить во время возможного контакта лидеров в "нормандском формате".
"Пока ни о каких новых инициативах нам неизвестно, по крайней мере они не готовятся и единственной инициативой здесь может быть - это еще раз призвать украинскую сторону к выполнению минских договоренностей", - заявил представитель Кремля, подчеркнув, что "альтернативы этому процессу нет".
"Что касается общения в "нормандском формате" - мы проинформируем вас соответствующим образом", - добавил Песков.
Ранее пресс-секретарь президента РФ сообщал, что лидеры нормандской четверки (РФ, ФРГ, Франция, Украина) могут принять решение пообщаться в ближайшее время. Песков при этом не уточнял, в какой форме возможно это общение.