Слуцкий: итоги референдума в Турции не повлияют на отношения с РФ

МОСКВА, 17 апреля. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий считает, что итоги референдума в Турции, где с небольшим перевесом победили сторонники президентской формы правления, не повлияют на партнерские отношения с Россией.

"Отношения с Турцией непростые, но однозначно партнерские и в экономической, и в политической плоскости. Нет никаких оснований сомневаться в их перспективах в результате проведенного референдума", - заявил он журналистам. При этом Слуцкий считает, что между Россией и Турцией "сохранится конструктив в диалоге на астанинской площадке по сирийскому урегулированию".

Глава комитета заявил также, что в России "уважают право турецкого народа на определение конституционного строя своей страны". "Это внутреннее дело Турции", - сказал он, отметив, что "небольшой перевес в голосах в пользу президентской формы правления на референдуме демонстрирует, что называется, большую палитру мнений в турецком обществе". "И здесь поддержка турецкой оппозиции в ряде европейских столиц говорит о том, что на Западе обеспокоены усилением позиций президента страны", - заключил Слуцкий.

На состоявшемся в воскресенье в Турции референдуме победили сторонники внесения изменений в конституцию. По предварительным результатам подсчета 99,9% бюллетеней за пакет поправок в конституцию республики высказались 51,3% граждан, явка составила 86%. Конституционные изменения, в частности, предусматривают введение в Турции президентской формы правления вместо парламентской. Пост премьера упраздняется, а президент получит право назначать вице-президента, министров, часть членов Коллегии судей и прокуроров.