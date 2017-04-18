Депутат предложил разобраться в конкретных случаях воздействия США на выборы в России

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Председатель комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Леонид Левин предложил разобраться в конкретных случаях воздействия США на выборы в России и на внутренние дела РФ в целом.

"Нам предстоит разобраться в конкретных случаях воздействия на выборы в России", - заявил Левин на расширенном заседании комитета. В центре внимания депутатов и экспертов находится вопрос о том, соблюдают ли работающие в России редакции радиостанций "Голос Америки" и "Радио Свобода", а также американской телекомпании CNN законодательство РФ и не влияли ли они на выборы в России.

Глава комитета отметил, что "обсуждаемые структуры являются частью более масштабной американской системы давления" на Россию. "Она использует самые разные инструменты в отношении России, поэтому целесообразно рассмотреть не только возможность вмешательства США в российские электоральные процессы, но и в дела нашей страны в целом", - предложил Левин, пояснив, что в том числе имеет в виду "различные фонды, НКО, гранты и многое другое".

Депутат напомнил, что дискуссия проходит в том числе на фоне нескольких расследований, которые ведутся в Соединенных Штатах в отношении России. В частности, сейчас ФБР проводит расследование о якобы вмешательстве РФ в президентские выборы в США.

В марте с предложением провести проверку в отношении американских СМИ в РФ выступил первый зампред комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин ("Единая Россия"). Он пояснил, что это послужит своеобразным ответом на предложение американского сенатора-демократа Джин Шахин, которая потребовала провести расследование в отношении российской телекомпании RT. Политик подозревает многоязычный телеканал, ведущий вещание на весь мир, включая США, в нарушении американского закона о регистрации иностранных агентов.