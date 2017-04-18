Путин поздравил Эрдогана по итогам референдума в Турции

МОСКВА, 18 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана с победой его сторонников в ходе референдума в Турции, подтвердил ТАСС пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.

"Да, президент поздравил Эрдогана", - сказал он.

Ранее ряд турецких СМИ сообщил, что российский лидер направил турецкому коллеге поздравительную телеграмму.

Песков ранее сообщил журналистам, что Кремль относится к состоявшемуся референдуму как "к исключительно внутреннему делу Турецкой Республики". Пресс-секретарь главы государства отметил, что относиться к волеизъявлению турецкого народа следует с уважением.

На состоявшемся в воскресенье в Турции референдуме победили сторонники внесения изменений в конституцию. Изменения, в частности, предусматривают введение в Турции президентской формы правления вместо парламентской. Пост премьера упраздняется, а президент получит право назначать вице-президента, министров, часть членов Коллегии судей и прокуроров.