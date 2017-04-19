Медведев отказался комментировать лживые обвинения "политических проходимцев"

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МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев заявил, что не будет комментировать лживые обвинения в свой адрес со стороны политических проходимцев.
Соответствующим образом он ответил во время отчета в Госдуме на вопрос депутата от КПРФ Николая Коломейцева, упомянувшего о нападках на премьера со стороны оппозиционера Алексея Навального.
Коломейцев спросил премьер-министра, что мешает ему "отказаться от услуг уволенного им (Алексея) Кудрина и (глав Центробанка) Эльвиры Набиулиной и защититься от нападок Навального".
"Я уже на эту тему высказывался, могу лишь еще раз сказать и вам: я не буду специальным образом комментировать абсолютно лживые продукты политических проходимцев (Навального), и считал бы, что и уважаемая мною фракция Коммунистической партии Российской Федерации должна от этого воздерживаться", - ответил Медведев.
После слов Медведева свое мнение по теме заданного депутатом от КПРФ вопроса высказал и спикер Госдумы Вячеслав Володин. "Кстати, один раз уже страна от этого пострадала, и в первую очередь КПСС. Поэтому выводы надо делать", - призвал председатель нижней палаты парламента.