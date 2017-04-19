МИД России направил в Роскомнадзор данные о фальшивых страницах посольств в Facebook

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МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. МИД России направил в Роскомнадзор все материалы по появлению в социальной сети Facebook фальшивых страниц российских посольств. Об этом заявила официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова.
По ее словам, в последнее время участились случаи создания фейковых страниц российских загранучреждений в социальных сетях, в частности, в Facebook. "Такого рода фальшивые страницы появились у наших посольств в Чехии и Словакии. С этих страниц распространялись провокационные, вводящие в заблуждение пользователей социальных сетей материалы, которые написаны на резонансные темы. Профессиональный уровень ведения этих аккаунтов весьма высок", - указала дипломат.
При этом Захарова также посетовала на реакцию администраторов соцсети. "Вместо того, чтобы после соответствующих обращений заблокировать лжестраницы, администраторы и модераторы сделали все наоборот. Facebook заблокировал 19 апреля официальную страницу посольства РФ в Словакии, сохранив поддельный аккаунт, созданный киберзлоумышленниками", - отметила представитель МИД РФ.
"Расцениваем это как часть информационной атаки на нашу страну. Появление таких страниц рассматриваем в контексте нового витка агрессии именно со стороны Запада. Призываем пользователей быть бдительными, пользуясь аккаунтами российских посольств и российских госструктур", - добавила Захарова.
Решение направить материалы в Роскомнадзор на объяснила тем, что в России нет представительства соцсети.
Ранее 19 апреля стало известно, что Facebook заблокировала официальную страницу посольства России в Словакии, при этом сохранив поддельный аккаунт, созданный в соцсети неизвестными злоумышленниками. Представитель дипмиссии Николай Левшунов допустил, что настоящий аккаунт будет удален.