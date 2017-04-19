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Эксперты: отчет премьера в Госдуме показал укрепление партнерства двух ветвей власти

Политика
19 апреля, 20:54 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, апреля. /ТАСС
Один из опрошенных экспертов отметил, что депутаты были "достаточно критически настроены, задавали серьезные вопросы"
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МОСКВА, 19 апреля. /ТАСС/. Выступление председателя правительства РФ Дмитрия Медведева в Госдуме с отчетом о работе правительства за 2016 год показало, что взаимодействие законодательной и исполнительной властей укрепляется. Такое мнение высказали опрошенные ТАСС эксперты.

"Мы видели в очередной раз, что это был не формальный отчет, а хорошо проработанный доклад с четким, однозначным объяснением основных принципов экономической политики правительства. Доклад предполагал самый широкий формат ознакомления со всеми направлениями деятельности правительства, и доклад был таким образом построен, что он предполагал взаимодействие", - считает заместитель декана факультета прикладной политологии НИУ ВШЭ Леонид Поляков.

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© Антон Новодережкин/ТАСС

"Цель у нас общая — развивать страну": Медведев отчитался о работе Кабмина

По его словам, вопросы, заданные по итогам отчета, "позволили дополнительно раскрыть содержание работы правительства, его намерения и принципы решения тех проблем, которые стоят перед страной". Поляков отметил, что депутаты были "достаточно критически настроены, задавали серьезные вопросы".

"Стоит отметить момент, что председатель правительства является еще и председателем правящей партии большинства, и очень важно, что в своем отчете Медведев указал на реализацию нескольких партийных проектов, которые позволяют делать работу правительства еще более эффективной. Здесь видна уже четкая, понятная связка - исполнительная власть в лице председателя правительства и законодательная власть, полноценный кворум. Хотелось бы отметить практически стопроцентное присутствие депутатов на этом отчете", - подчеркнул Поляков.

По его мнению, это обеспечивает стабильность в нынешней политической обстановке. "Политическая система страны укрепляется, она работает, и это создает очень позитивные горизонты развития российской экономики", - сказал политолог.

Партнерство крепнет

Мнение об укреплении партнерских отношений Госдумы и кабмина также разделяет руководитель "Политической экспертной группы" Константин Калачев. "Очевидно, что у Госдумы с правительством сформированы партнерские отношения. Я бы сказал, что режим диалога продемонстрировали вопросы депутатов, на которые ответил глава правительства. Партнерство очевидным образом крепнет", - считает эксперт.

Он отметил, что в этом диалоге появились новые темы, по которым уже есть консенсус. "Например, одна из новых тем - это то, что Медведев поддержал идею "Единой России" по ликвидации ведомственного лоббизма в законотворчестве. Это очень важно, тема интересная", - отметил Калачев. По его словам, очевидно, что отмечается "объединение усилий в интересах граждан нашей огромной страны, что вызывает положительную реакцию".

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Доклад Медведева в Госдуме - 2017
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