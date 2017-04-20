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Ассоциация юристов готова помочь в доработке проекта об отзыве гражданства у террористов

Политика
20 апреля, 8:07 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 20, апреля. /ТАСС
Разработку законопроекта АЮР назвала своевременной и целесообразной
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МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Ассоциация юристов России (АЮР) назвала своевременной разработку законопроекта, который позволяет отменять решения о предоставлении гражданства РФ осужденным за терроризм, и выразила готовность подключиться к доработке резонансной инициативы.

"Ассоциация юристов России поддерживает идею президента о проработке вопроса об отмене решений о приеме в российское гражданство за совершение преступлений террористического характера", - сказал ТАСС председатель правления АЮР Владимир Груздев.

Ассоциация также считает "целесообразной и своевременной разработку поправок в статью 22 федерального закона "О гражданстве РФ", согласно которым за совершение преступлений террористического характера будет следовать отмена решения о приеме в гражданство", продолжил он. Основанием для отмены решения о приобретении гражданства РФ будет являться осуждение лица к наказанию по вступившему в законную силу приговору суда, напомнил эксперт.

"Несмотря на всю простоту решения проблемы, данные правки требуют тщательной проработки как законодателями, так и экспертным сообществом для исключения каких-либо противоречий как с Конституцией РФ, так и с иными законами", - отметил при этом Груздев. Он указал, что "лишение гражданства согласно Конституции России не допускается вовсе, кроме как в поименованном в законе о гражданстве случае". "В то же время, возможно отменять соответствующие решения, которые послужили основанием для получения российского гражданства", - пояснил глава правления АЮР.

"Ассоциация юристов России, в свою очередь, готова подключить профессиональное юридическое сообщество для выработки единого коллегиального решения по данному вопросу", - заключил Груздев.

18 апреля лидеры всех четырех думских фракций внесли на рассмотрение Госдумы законопроект, который позволяет отменять решения о предоставлении гражданства РФ лицам, осужденным за терроризм. Как ожидается, на первое чтение он может быть вынесен уже в мае.

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