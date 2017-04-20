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Российские военные доставили помощь в лагерь беженцев под Алеппо

Политика
20 апреля, 8:17 UTC+3 АЛЕППО /Сирия/ 20, апреля. /ТАСС
В лагере находятся 12 тысяч человек
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АЛЕППО /Сирия/, 20 апреля. /ТАСС/. Российские военные доставили гуманитарную помощь в лагерь беженцев, расположенный в Джебрине - пригороде Алеппо, где находятся 12 тысяч человек.

В лагере открылись полевые кухни и госпиталь. В меню - чай, сухие пайки, рис с тушенкой из говядины, печенье и леденцы.

"Армейский норматив - 250 граммов на одного человека. Но здесь мы кладем гораздо больше. Учитываем ситуацию, в которой оказались люди. И чтобы они чувствовали наше тепло и радушие", - сообщил журналистам военный повар Денис Смирнов.

В полевом госпитале хирурги осматривают пациентов, многим необходимо протезирование и реабилитация. "Много осколочных ранений, много воспалений послеоперационных рубцов. Многие приходят с переломами, много патологий", - рассказывает майор медицинской службы Станислав Гиткис.

В Джебрине разместились беженцы из шиитских поселений Фуа и Кефрая. Эти села уже более трех лет находятся в окружении боевиков-исламистов, в осаде остаются около 20 тысяч человек. Поступают сообщения о гибели людей от голода. От рук террористов уже погибли две тысячи человек.

В минувшую субботу, 15 апреля, в одном пригороде Алеппо Рашидин произошел крупный теракт. Взрыв был устроен на перевалочном пункте, где остановилась колонна автобусов с эвакуируемыми жителями из двух шиитских населенных пунктов Эль-Фуа и Кефрая, расположенных в сирийской провинции Идлиб. Террористы подорвали взрывчатку в пикапе, доставившим беженцам детское питание и продовольствие. В результате теракта погибли 126 человек, в том числе более 60 детей, выжившим беженцам удалось добраться до Джебрина.

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