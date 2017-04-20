Кремль не комментирует сообщения о переброске самолетов ВВС Сирии к базе "Хмеймим"

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать сообщения СМИ о том, что сирийская армия перебрасывает свои самолеты ближе к российской базе.

"У Кремля нет комментариев на этот счет, мы не занимаемся вопросами дислокации самолетов, лучше обращаться в Министерство обороны", - сказал он журналистам.

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Дамаск перебросил самолеты сирийской армии ближе к российской базе "Хмеймим", что якобы говорит о том, что президент Сирии Башар Асад ищет таким образом защиты Москвы.