Кремль не комментирует сообщения о переброске самолетов ВВС Сирии к базе "Хмеймим"

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МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отказался комментировать сообщения СМИ о том, что сирийская армия перебрасывает свои самолеты ближе к российской базе.
"У Кремля нет комментариев на этот счет, мы не занимаемся вопросами дислокации самолетов, лучше обращаться в Министерство обороны", - сказал он журналистам.
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Дамаск перебросил самолеты сирийской армии ближе к российской базе "Хмеймим", что якобы говорит о том, что президент Сирии Башар Асад ищет таким образом защиты Москвы.