Госдума отклонила законопроект о конфискации имущества у родственников коррупционеров

МОСКВА, 20 апреля. /ТАСС/. Госдума отклонила при рассмотрении в первом чтении законопроект, которым предлагалось ввести конфискацию имущества у родственников и близких коррупционера, в случае если "не будет доказана законность его получения". Автором этой инициативы выступил в 2015 году депутат от фракции "Справедливая Россия" Олег Нилов.

Поправки, в частности, "нарушают право граждан, гарантированное статьей 23 (неприкосновенность частной жизни) и статьей 24 (сбор, хранение, использование и распространение информации о частной жизни лица без его согласия не допускается) Конституции РФ", говорится в заключении профильного думского комитета по безопасности и противодействию коррупции.

Депутаты комитета сослались на решение Конституционного суда РФ о том, что цели ограничения прав и свобод "должны быть не только юридически, но и социально оправданы, а сами ограничения - адекватными этим целям и отвечающими требованиям справедливости".

"При допустимости ограничения федеральным законом того или иного права в соответствии с конституционно одобряемыми целями государство должно использовать не чрезмерные, а только необходимые и строго обусловленные этими целями меры", - отмечается в заключении на законопроект.

Суть законопроекта

Внесенным законопроектом предлагалось создать "механизм проверки законности происхождения имущества у близких родственников лица (родственники по прямой восходящей и нисходящей линии (родители и дети, дедушки, бабушки и внуки), полнородные и неполнородные (имеющие общих отца или мать) братья и сестры), совершившего коррупционное преступление, лиц, состоящих с ним в родстве (свойстве), и иных лиц, жизнь, здоровье и благополучие которых дороги ему в силу сложившихся личных отношений, при наличии достаточных оснований полагать, что данное имущество получено в результате совершения такого преступления и является доходом от его совершения".

При этом, по замыслу автора, в случае "если уполномоченный орган исполнительной власти, ответственный за такую проверку, обнаружит деньги, ценности, иное имущество либо иные доходы, законность приобретения которых не может быть подтверждена, такое имущество должно быть изъято" в пользу государства.

"Для России проблема коррупции и борьбы с ней является особо актуальной. Системный кризис по целому ряду показателей, отбросивший страну назад, не мог не сказаться на масштабах коррупции. Многочисленные исследования показывают, что в той или иной степени коррупцией поражены все системы управления в публичной сфере", - писал Нилов в сопроводительных документах. Он ссылался также на международный опыт.

В частности, по словам парламентария, в Италии уже с 1980-х годов действуют положения, которые "позволяют государству изымать имущество, принадлежащее мафии и коррумпированным чиновникам, добытое преступным путем на огромные суммы". В Норвегии существует и действует институт так называемой расширенной конфискации, когда изымается имущество как преступника, который не доказал законность его происхождения, так и имущество его супруги, сообщил депутат. Наконец, в США "конфискация имущества предусмотрена более чем по 60 составам преступлений, в случае если имущество получено в период совершения преступления и не доказано его законное происхождение", говорится в пояснительной записке.