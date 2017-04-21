Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 21.04:
$ 56.42
€ 60.61
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

РФ оценит возможности работы экспертов в Идлибе после голосования ОЗХО

Политика
21 апреля, 10:17 UTC+3 МОСКВА 21, апреля. /ТАСС
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков надеется, что "предстоящие дни не будут использованы оппонентами РФ для очередной деструктивной раскрутки вопроса"
Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Москва рассмотрит, какие остались возможности для работы миссии по расследованию предполагаемого использования химоружия в Хан-Шейхуне после отклонения в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) российско-иранского проекта. Об этом заявил ТАСС заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.

"Мы сейчас проанализируем ситуацию, то, какие есть возможности для работы на месте и какие есть приемлемые практичные для этого схемы, - сказал он. - Но понятно, что это потребует определенного времени".

Замглавы МИД РФ вместе с тем выразил надежду, что "предстоящие дни не будут использованы оппонентами РФ для очередной деструктивной раскрутки вопроса под углом все тех же обвинений в адрес Дамаска, да и Москвы". "Делу это точно не поможет, а атмосферу лишь разогреет", - предостерёг высокопоставленный дипломат.

Смотрите также
Химоружие в Сирии: откуда в стране появились запрещенные вещества

"Сейчас оптимально было бы все-таки взвесить, что важнее - достижение результата, либо эти опасные политические игры, которыми занимаются западные страны", - отметил замглавы МИД РФ.

Исполнительный совет ОЗХО в четверг не поддержал предложение России и Ирана в связи с расследованием предполагаемого применения 4 апреля химоружия в городе Хан-Шейхун, расположенном в провинции Идлиб. Москва настаивала на том, что оно должно проводиться непосредственно на месте событий, то есть в Хан-Шейхуне и на аэродроме Шайрат, по которому был нанесен ракетный удар США, и не ограничиваться материалами из интернета и опросами оппозиционеров, а состав группы следователей должен быть сбалансированным.

По данным Минобороны РФ, сирийская авиация разбомбила в Хан-Шейхуне цеха боевиков, где производились отравляющие вещества. В Вашингтоне обвинили Дамаск в применении химического оружия, после чего в ночь на 7 апреля ВМС США нанесли ракетный удар по сирийскому военному аэродрому в провинции Хомс.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Рябков, Сергей Алексеевич
Темы
Кризис в Сирии
Страны
Сирия Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Проект патрульного ледокола "Иван Папанин"
Арктический стражник: каким будет новый боевой ледокол России
Шедевры импрессионизма в Москве: от купеческих династий до Пушкинского музея
Покорители космоса: от Гагарина до наших дней
Фото
11
"Цель у нас общая — развивать страну": Медведев отчитался о работе Кабмина
9
Делегация ЦИК РФ не зафиксировала нарушений на выборах президента Сербии
15
Под водой, на земле и в воздухе: на что способны бойцы Росгвардии
Проект "1917"
Чемодан, вокзал, Петроград: как Ленин приехал в пломбированном вагоне
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Новая война с утечками: Вашингтон намерен арестовать основателя WikiLeaks
2
Глава ПФР: для индексации пенсий работающим пенсионерам потребуется 200 млрд рублей
3
Кудрин назвал систему госуправления РФ "старой скрипучей машиной"
4
Захарова: слова солиста "Воплей Видоплясова" о гетто надо сделать девизом "Евровидения"
5
The Guardian: председатель Европарламента допустил пересмотр итогов Brexit
6
Алексей Кудрин: риски снижения цен на нефть через год высоки
7
В консульстве РФ в Бонне пока не комментируют арест россиянина из-за теракта в Дортмунде
Темы дня
Загрузка...
Реклама