РФ оценит возможности работы экспертов в Идлибе после голосования ОЗХО

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МОСКВА, 21 апреля. /ТАСС/. Москва рассмотрит, какие остались возможности для работы миссии по расследованию предполагаемого использования химоружия в Хан-Шейхуне после отклонения в Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) российско-иранского проекта. Об этом заявил ТАСС заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков.
"Мы сейчас проанализируем ситуацию, то, какие есть возможности для работы на месте и какие есть приемлемые практичные для этого схемы, - сказал он. - Но понятно, что это потребует определенного времени".
Замглавы МИД РФ вместе с тем выразил надежду, что "предстоящие дни не будут использованы оппонентами РФ для очередной деструктивной раскрутки вопроса под углом все тех же обвинений в адрес Дамаска, да и Москвы". "Делу это точно не поможет, а атмосферу лишь разогреет", - предостерёг высокопоставленный дипломат.
"Сейчас оптимально было бы все-таки взвесить, что важнее - достижение результата, либо эти опасные политические игры, которыми занимаются западные страны", - отметил замглавы МИД РФ.
Исполнительный совет ОЗХО в четверг не поддержал предложение России и Ирана в связи с расследованием предполагаемого применения 4 апреля химоружия в городе Хан-Шейхун, расположенном в провинции Идлиб. Москва настаивала на том, что оно должно проводиться непосредственно на месте событий, то есть в Хан-Шейхуне и на аэродроме Шайрат, по которому был нанесен ракетный удар США, и не ограничиваться материалами из интернета и опросами оппозиционеров, а состав группы следователей должен быть сбалансированным.
По данным Минобороны РФ, сирийская авиация разбомбила в Хан-Шейхуне цеха боевиков, где производились отравляющие вещества. В Вашингтоне обвинили Дамаск в применении химического оружия, после чего в ночь на 7 апреля ВМС США нанесли ракетный удар по сирийскому военному аэродрому в провинции Хомс.