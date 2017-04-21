Аксенов не удивлен ноте протеста Украины в связи с проведением форума в Крыму

ЯЛТА, 21 апреля. /ТАСС/. Глава Крыма Сергей Аксенов не удивлен ноте протеста Украины в связи с проведением Ялтинского международного экономического форума (ЯМЭФ). Об этом он заявил журналистам.

"Это стандартная практика украинских политиков. Как только приезжает (в Крым) кто-то из иностранцев, они сразу объявляют чего-то", - сказал Аксенов, отвечая на вопрос ТАСС.

Ранее сообщалось, что Украина направила ноту протеста в МИД России в связи с проведением ЯМЭФ в Крыму. Аксенов заверил, что участникам форума, в том числе иностранным гостям, не стоит переживать по поводу действий властей соседней страны. "Переживать нечего, никаких возможностей у них (у украинских политиков) нет, они свистят в след уходящему поезду", - сказал Аксенов.

Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов, в свою очередь, отметил, что организаторам ЯМЭФ вообще не следует обращать внимания на протест Украины в связи с проведением форума в Крыму.

"На это не надо никак реагировать. У Украины есть своя политическая задача. Наша задача - развивать экономику Крыма как части российской территории. Поэтому эти задачи прямо противоположны, реагировать на них совершенно нет никакого смысла", - сказал Титов.

III Ялтинский международный экономический форум (ЯМЭФ) проходит 20-22 апреля, в нем принимают участие порядка 1,5 тыс. человек из 50 стран. В 2016 году на форуме было подписано 12 инвестиционных соглашений на общую сумму более 70 млрд рублей, а также был разработан механизм защиты иностранных инвесторов, желающих работать в Крыму, от западных санкций. Стратегическим информационным партнером форума является информационное агентство ТАСС.