Косачев: второй тур выборов президента во Франции будет похож на схватку Клинтон и Трампа

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Второй тур президентских выборов в Франции с участием экс-министра экономики Эмманюэля Макрона и главой "Национального фронта" Марин Ле Пен будет напоминать выборы в США, где между собой боролись Хиллари Клинтон и Дональд Трамп, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

"Первое впечатление от французских выборов: дальше будет очень похоже на схватку Клинтон с Трампом в США. И там сошлись, и тут во втором туре будут соперничать безнадежность в упорстве сохранить прежнюю политику с одной стороны, и надежды на перемены с другой. Там, правда, безнадега была женского рода, а здесь, наоборот, мужского", - написал он на своей странице в Facebook.

Косачев отметил, что, как и ожидалось, проигравшие кандидаты уже призывают избирателей отдавать голоса за Макрона. "Ле Пен придется рассчитывать только на себя. И все же надежда умирает последней", - добавил сенатор.

Второй тур президентских выборов во Франции пройдет 7 мая.