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Косачев: второй тур выборов президента во Франции будет похож на схватку Клинтон и Трампа

Политика
23 апреля, 23:42 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 23, апреля. /ТАСС
Председатель комитета Совета Федерации по международным делам отметил, что, как и ожидалось, проигравшие кандидаты уже призывают избирателей отдавать голоса за Макрона
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МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Второй тур президентских выборов в Франции с участием экс-министра экономики Эмманюэля Макрона и главой "Национального фронта" Марин Ле Пен будет напоминать выборы в США, где между собой боролись Хиллари Клинтон и Дональд Трамп, считает председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.

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"Первое впечатление от французских выборов: дальше будет очень похоже на схватку Клинтон с Трампом в США. И там сошлись, и тут во втором туре будут соперничать безнадежность в упорстве сохранить прежнюю политику с одной стороны, и надежды на перемены с другой. Там, правда, безнадега была женского рода, а здесь, наоборот, мужского", - написал он на своей странице в Facebook.

Косачев отметил, что, как и ожидалось, проигравшие кандидаты уже призывают избирателей отдавать голоса за Макрона. "Ле Пен придется рассчитывать только на себя. И все же надежда умирает последней", - добавил сенатор.

Второй тур президентских выборов во Франции пройдет 7 мая.

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Президентские выборы во Франции
Персоны
Ле Пен, Марин Макрон, Эмманюэль Косачев, Константин Иосифович
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