Пресс-конференция Сергея Лаврова и Федерики Могерини. Видеотрансляция

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Глава МИД РФ Сергей Лавров и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини проводят пресс-конференцию по итогам переговоров в Москве.
Могерини прибыла в российскую столицу с рабочим визитом по приглашению руководителя российского внешнеполитического ведомства. В ходе их встречи рассматривались ключевые аспекты двусторонних отношений, а также актуальные вопросы международной повестки дня.
Ранее в МИД РФ сообщили, что в Москве рассчитывают на предметный разговор о путях восстановления сотрудничества с ЕС.