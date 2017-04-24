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Пресс-конференция Сергея Лаврова и Федерики Могерини. Видеотрансляция

Политика
24 апреля, 13:01 UTC+3
Глава МИД РФ и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности проводят пресс-конференцию по итогам переговоров в Москве
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Федерика Могерини и Сергей Лавров

Федерика Могерини и Сергей Лавров

© Александр Щербак/ТАСС

Глава МИД РФ Сергей Лавров и верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини проводят пресс-конференцию по итогам переговоров в Москве. 

Могерини прибыла в российскую столицу с рабочим визитом по приглашению руководителя российского внешнеполитического ведомства. В ходе их встречи рассматривались ключевые аспекты двусторонних отношений, а также актуальные вопросы международной повестки дня.

Ранее в МИД РФ сообщили, что в Москве рассчитывают на предметный разговор о путях восстановления сотрудничества с ЕС.

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Персоны
Могерини, Федерика Лавров, Сергей Викторович
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Россия
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