Росгвардия опровергла информацию о своем участии в военных действиях в Сирии

МОСКВА, 24 апреля. /ТАСС/. Росгвардия не принимает участия в военных действиях в Сирии. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

"Военная полиция никогда не входила в состав МВД и не входит в структуру Росгвардии. Военная полиция является составляющей Министерства обороны РФ. Соответственно, ни о каком участии Росгвардии в боевых действиях на территории Сирии речи быть не может, Росгвардия там не воюет", - говорится в сообщении ведомства.

Ранее в эфире радиостанции "Эхо Москвы" журналист Алексей Венедиктов упомянул о военной полиции, которая выполняет определенные задачи в Сирии. "Мы ввели туда Росгвардию, потому что военная полиция, находящаяся теперь под командованием Виктора Золотова, выведена из МВД. Росгвардия там воюет", - сказал Венедиктов.