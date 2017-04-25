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Гатилов: РФ не видит оснований для новых санкций США в отношении Сирии

Политика
25 апреля, 11:17 дата обновления: 25 апреля, 11:47 UTC+3
По словам замглавы МИД РФ, причин для введения новых ограничений нет, поскольку применение Дамаском химоружия не доказано
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Геннадий Гатилов

Геннадий Гатилов

© Дмитрий Серебряков/ТАСС

ЖЕНЕВА, 25 апреля. /ТАСС/. Россия не видит оснований для произошедшего в понедельник нового расширения санкций США в отношении Сирии из-за предполагаемого применения химоружия в сирийской провинции Идлиб. Об этом заявил во вторник заместитель министра иностранных дел РФ Геннадий Гатилов.

"Не видим никаких оснований для этого, потому что никаких фактов, подтверждающих применение ими химического оружия, нет", - сказал он.

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Гатилов напомнил о том, что Россия предлагала направить независимую группу экспертов в Сирию с целью проверки утверждений о предполагаемом использовании химоружия в сирийской провинции Идлиб, но США эту инициативу не поддержали. "Только таким образом можно установить истину", - подчеркнул дипломат.

Ранее исполнительный совет ОЗХО не поддержал предложение России и Ирана в связи с расследованием предполагаемого применения 4 апреля химоружия в сирийском городе Хан-Шейхун, расположенном в провинции Идлиб. Во время состоявшегося 21 апреля телефонного разговора глава МИД РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Рекс Тиллерсон условились еще раз изучить возможность организации под эгидой ОЗХО объективного расследования инцидента в Хан-Шейхуне.

Соединенные Штаты в понедельник расширили санкции в отношении Сирии в связи с предполагаемой химатакой в провинции Идлиб. Как сообщили в Минфине США, под карательные меры попал 271 сотрудник сирийского Центра научных исследований и изучения.

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