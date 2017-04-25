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Лавров: Порошенко хочет снять с себя ответственность за подпись под минскими соглашениями

Политика
25 апреля, 14:12 дата обновления: 25 апреля, 14:16 UTC+3
Глава МИД РФ прокомментировал слова украинского президента о международном миротворческом контингенте под эгидой ООН в Донбассе
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МОСКВА, 25 апреля. /ТАСС/. Все заявления президента Украины Петра Порошенко нацелены на то, чтобы снять с себя ответственность за подпись под минскими соглашениями. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с генеральным секретарем ОБСЕ Ламберто Занньером.

Ранее пресс-служба украинского президента сообщила, что Петр Порошенко во время телефонного разговора с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном 23 апреля предложил активизировать рассмотрение вопроса о размещении в Донбассе международного миротворческого контингента под эгидой ООН.

"Что касается заявлений Петра Порошенко, он много делает заявлений, мне трудно их комментировать, и все эти заявления нацелены только на одно - обязательно снять с себя ответственность за ту подпись, которую Порошенко поставил под минскими договоренностями, - подчеркнул Лавров. - Ничего из того, что обязана сделать украинская сторона, не сделано под разными предлогами".

По словам главы МИД РФ, "любой инцидент, задолго до того, как будет предпринята попытка его расследовать, используется, чтобы отвлекать внимание от минских договоренностей". "В минских договоренностях речь ни о каких миротворцах не идет, - обратил внимание министр. - В минских договоренностях поддерживается роль Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ".

При этом Лавров подчеркнул, что "это не значит, что не может быть дополнительных соглашений". "Но дополнительные соглашения, особенно развертывание миротворцев, предполагает согласие всех сторон конфликта, - сказал Лавров. - Поэтому разговаривать Порошенко надо с Донецком и Луганском, как, собственно, его и обязывают минские договоренности, от чего он постоянно уклоняется".

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