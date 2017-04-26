Генштаб: НАТО наращивает наступательные вооружения вдоль границ с Россией

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МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. НАТО наращивает наступательные вооружения и усиливает военную инфраструктуру вдоль границ с Россией. Об этом на Московской конференции по международной безопасности заявил начальник генштаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов.
"По всей линии соприкосновения Россия - НАТО накапливаются наступательные вооружения. Наращивается емкость аэродромов и портов. Создаются центры для хранения запасов материальных средств. Это позволит альянсу оперативно нарастить свою группировку за счет переброски в регион сил первоочередного задействования НАТО", - заявил он.
При этом Герасимов пояснил, что пессимистичный сценарий отношений Москвы и альянса предполагает меры сдерживания со стороны России.
Европейская безопасность перестала отвечать быстроменяющемуся характеру международных отношений, подчеркнул Герасимов.
"Для оправдания политики сдерживания России и востребованности блока НАТО в общественном сознании населения государств Евросоюза активно насаждается старый пропагандистский штамп - тезис о российской угрозе. В целом, оценивая состояние системы европейской безопасности, можно констатировать, что она перестала отвечать быстроменяющемуся характеру международных отношений", - сказал Герасимов.