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Генштаб: НАТО наращивает наступательные вооружения вдоль границ с Россией

Политика
26 апреля, 12:55 UTC+3
При этом генерал Валерий Герасимов пояснил, что пессимистичный сценарий отношений с альянсом предполагает меры сдерживания со стороны Москвы
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МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. НАТО наращивает наступательные вооружения и усиливает военную инфраструктуру вдоль границ с Россией. Об этом на Московской конференции по международной безопасности заявил начальник генштаба Вооруженных сил России генерал армии Валерий Герасимов.

"По всей линии соприкосновения Россия - НАТО накапливаются наступательные вооружения. Наращивается емкость аэродромов и портов. Создаются центры для хранения запасов материальных средств. Это позволит альянсу оперативно нарастить свою группировку за счет переброски в регион сил первоочередного задействования НАТО", - заявил он.

При этом Герасимов пояснил, что пессимистичный сценарий отношений Москвы и альянса предполагает меры сдерживания со стороны России.

"Старый пропагандистский штамп"

Европейская безопасность перестала отвечать быстроменяющемуся характеру международных отношений, подчеркнул Герасимов.

"Для оправдания политики сдерживания России и востребованности блока НАТО в общественном сознании населения государств Евросоюза активно насаждается старый пропагандистский штамп - тезис о российской угрозе. В целом, оценивая состояние системы европейской безопасности, можно констатировать, что она перестала отвечать быстроменяющемуся характеру международных отношений", - сказал Герасимов.

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Персоны
Герасимов, Валерий Васильевич
Темы
Отношения России и НАТО
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