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Захарова предложила символ восстановления отношений между РФ и США

Политика
27 апреля, 6:08 UTC+3 НЬЮ-ЙОРК /Корр. ТАСС, Олег Зеленин

Американский астронавт Пегги Уитсон изображена на фото в скафандре, сделанном в России, отметила официальный представитель МИД РФ

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НЬЮ-ЙОРК, 27 апреля. /Корр. ТАСС Олег Зеленин/. Фотография американского астронавта Пегги Уитсон в российском скафандре, облетевшая интернет, может стать символом восстановления отношений между двумя странами. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в интервью интернет-порталу Yahoo! News, опубликованном в среду.

Дипломат с сожалением констатировала "нехватку доверия" между Россией и США, отметив при этом, что у двух стран "есть много общего".

Приведу вам один пример: вчера в ваших СМИ я видела много новостей о вашей женщине-астронавте, которую поздравил ваш президент, и ее фотографии были повсюду в интернете. Эти снимки могут стать символом российско- американских отношений в будущем. Знаете, почему? Потому что скафандр, в который она одета, сделан в России", - сказала Захарова.

"Я думаю, это самая лучшая возможность для нас поддерживать связь и сотрудничать", - добавила официальный представитель МИД РФ.

Пегги Уитсон 24 апреля установила рекорд по суммарной продолжительности пребывания в космосе среди американских астронавтов, побив достижение Джеффа Уильямса, который провел за пределами земной атмосферы в общей сложности 534 дня. Президент США Дональд Трамп поздравил Пегги, позвонив на Международную космическую станцию.

Абсолютный рекорд по суммарной продолжительности пребывания в космосе принадлежит россиянину Геннадию Падалке и составляет 878 дней.

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Персоны
Захарова, Мария Владимировна
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