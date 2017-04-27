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Песков сомневается в наличии у Bloomberg глубокой информированности о Медведеве

Политика
27 апреля, 15:52 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 27, апреля. /ТАСС

Агентство ранее сообщило, что российский премьер переживает из-за митингов и снижения рейтингов

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МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Кремль не комментирует публикацию агентства Bloomberg о премьер-министре РФ Дмитрии Медведеве, так как едва ли это СМИ может обладать глубокой информацией о главе российского правительства.

"Я не думаю, что Bloomberg хорошо знает Дмитрия Анатольевича Медведева и что он может обладать такой информацией, но опять же - это вопрос все-таки для моих коллег из правительства", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на просьбу прокомментировать публикацию агентства о том, что якобы Медведев переживает из-за митингов и снижения рейтингов.

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Персоны
Песков, Дмитрий Сергеевич Медведев, Дмитрий Анатольевич
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