Песков сомневается в наличии у Bloomberg глубокой информированности о Медведеве

По программе субсидирования авиаперевозок в РФ в I квартале обслужено 75 тыс. человекТранспорт 27 апреля, 16:22
Производство сливочного масла впервые заработало на ЯмалеОбщество 27 апреля, 16:15
Стржалковский: "Динамо" по силам занять место в восьмерке РФПЛСпорт 27 апреля, 16:13
Эксперты: продукты питания в Москве практически не содержат ГМОМосква 27 апреля, 16:08
Москва осуждает удар ВВС Израиля в районе аэропорта ДамаскаПолитика 27 апреля, 16:05
Песков: политическая воля приведет к мирному договору между РФ и Японией рано или поздноПолитика 27 апреля, 15:58
Суд отложил утверждение соглашения между Альфа-банком и президентом ФК ЦСКА ГинеромСпорт 27 апреля, 15:51
Песков опроверг согласование с Путиным передачи Исаакиевского собора РПЦОбщество 27 апреля, 15:48
Квят: команда "Формулы-1" "Торо Россо" прибавляет с каждой гонкойСпорт 27 апреля, 15:22
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 27 апреля. /ТАСС/. Кремль не комментирует публикацию агентства Bloomberg о премьер-министре РФ Дмитрии Медведеве, так как едва ли это СМИ может обладать глубокой информацией о главе российского правительства.
"Я не думаю, что Bloomberg хорошо знает Дмитрия Анатольевича Медведева и что он может обладать такой информацией, но опять же - это вопрос все-таки для моих коллег из правительства", - сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на просьбу прокомментировать публикацию агентства о том, что якобы Медведев переживает из-за митингов и снижения рейтингов.