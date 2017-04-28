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Первый вице-спикер Госдумы считает травлей заявление ПАСЕ о недоверии Аграмунту

Политика
28 апреля, 15:04 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 28, апреля. /ТАСС

Иван Мельников предположил, что "некоторым влиятельным силам в ПАСЕ просто выгодно дальнейшее обострение ситуации"

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МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников (КПРФ) назвал ангажированной травлей и авторитарным давлением заявление Бюро Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) о недоверии главе организации Педро Аграмунту.

Ранее в пятницу Бюро ПАСЕ выразило вотум недоверия главе ассамблеи Педро Аграмунту в связи с его недавней поездкой в Сирию, которую он совершил вместе с российскими парламентариями. Как заявили представители бюро, отныне спикеру "не разрешается совершать официальные поездки, участвовать во встречах и делать публичные заявления от имени ассамблеи в качестве ее председателя". По словам представителей бюро, Аграмунт "утратил доверие" коллег.

"Неприличная ситуация с неприятным привкусом, можно сказать, стыдная для ассамблеи. Если даже есть какие-то трения, их можно решать спокойно и не выпячивая конфликт", - сказал Мельников ТАСС.

"А тут всей Европе на показ выставляют ангажированную травлю, авторитарное давление на человека, который показал готовность выслушать другую точку зрения, своими глазами познакомиться с наглядной аргументацией, снизить накал никому не нужного противостояния", - заявил первый вице-спикер.

Парламентарий предположил, что, "видимо, некоторым влиятельным силам в ПАСЕ просто выгодно дальнейшее обострение ситуации". "Выгодно ли это большинству европейцев? Вряд ли. Это противоречие рано или поздно скажется", - отметил Мельников.

Поездка в Сирию

Депутаты Госдумы вместе с представителями ПАСЕ и ее председателем Педро Аграмунтом посетили Сирию 20-21 марта по приглашению спикера сирийского парламента Хадии Халаф Аббас. В ходе визита парламентарии провели встречу с президентом Сирии Башаром Асадом, также прошли переговоры в рамках совместного заседания международных комитетов российского и сирийского парламентов. Кроме того, делегация посетила базу российской группировки ВКС в Хмеймиме, где познакомилась с деятельностью Центра по примирению враждующих сторон.

В состав российской делегации входили депутаты всех четырех фракций, с европейской стороны в делегацию вошли порядка 10 парламентариев из Испании, Италии, Чехии, Сербии и Бельгии.

Сам спикер ассамблеи, выступая на открытии весенней сессии ПАСЕ, назвал свою поездку в Сирию ошибкой, поскольку "недооценил реакцию на это посещение в рядах ассамблеи". При этом от ряда делегатов прозвучали призывы к Аграмунту сложить полномочия спикера, в связи с тем что его визит был расценен некоторыми как поддержка президента Асада.

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Ситуация вокруг главы ПАСЕ Визит делегации Госдумы в Сирию
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