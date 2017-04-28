Первый вице-спикер Госдумы считает травлей заявление ПАСЕ о недоверии Аграмунту

Мария Шарапова вышла в полуфинал турнира WTA в ШтутгартеСпорт 28 апреля, 16:37
Рабочая группа МПК представит новый доклад по России на майском исполкоме организацииСпорт 28 апреля, 16:35
Сборы слушателей военных кафедр гражданских вузов будут проходить по единой схемеАрмия и ОПК 28 апреля, 16:32
"ВКонтакте" ввела подписку на прослушивание музыки без рекламыЭкономика и бизнес 28 апреля, 16:15
Инфантино: ФИФА продолжит помогать США и другим странам в расследовании дел о коррупцииСпорт 28 апреля, 16:11
Ориентир на внешние рынки: как гендиректор "Русской механики" организовывает экспортЭкономика и бизнес 28 апреля, 16:11
Советник "Ред Булл" Марко не видит причин, по которым Квят может покинуть "Торо Россо"Спорт 28 апреля, 16:08
Гвардиола назван L’Equipe лучшим футбольным тренером современности, Луческу - 35-йСпорт 28 апреля, 16:03
ГП РФ подтвердила информацию о направлении материалов в Интерпол для розыска ЯценюкаПроисшествия 28 апреля, 16:01
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Первый вице-спикер Госдумы Иван Мельников (КПРФ) назвал ангажированной травлей и авторитарным давлением заявление Бюро Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) о недоверии главе организации Педро Аграмунту.
Ранее в пятницу Бюро ПАСЕ выразило вотум недоверия главе ассамблеи Педро Аграмунту в связи с его недавней поездкой в Сирию, которую он совершил вместе с российскими парламентариями. Как заявили представители бюро, отныне спикеру "не разрешается совершать официальные поездки, участвовать во встречах и делать публичные заявления от имени ассамблеи в качестве ее председателя". По словам представителей бюро, Аграмунт "утратил доверие" коллег.
"Неприличная ситуация с неприятным привкусом, можно сказать, стыдная для ассамблеи. Если даже есть какие-то трения, их можно решать спокойно и не выпячивая конфликт", - сказал Мельников ТАСС.
"А тут всей Европе на показ выставляют ангажированную травлю, авторитарное давление на человека, который показал готовность выслушать другую точку зрения, своими глазами познакомиться с наглядной аргументацией, снизить накал никому не нужного противостояния", - заявил первый вице-спикер.
Парламентарий предположил, что, "видимо, некоторым влиятельным силам в ПАСЕ просто выгодно дальнейшее обострение ситуации". "Выгодно ли это большинству европейцев? Вряд ли. Это противоречие рано или поздно скажется", - отметил Мельников.
Депутаты Госдумы вместе с представителями ПАСЕ и ее председателем Педро Аграмунтом посетили Сирию 20-21 марта по приглашению спикера сирийского парламента Хадии Халаф Аббас. В ходе визита парламентарии провели встречу с президентом Сирии Башаром Асадом, также прошли переговоры в рамках совместного заседания международных комитетов российского и сирийского парламентов. Кроме того, делегация посетила базу российской группировки ВКС в Хмеймиме, где познакомилась с деятельностью Центра по примирению враждующих сторон.
В состав российской делегации входили депутаты всех четырех фракций, с европейской стороны в делегацию вошли порядка 10 парламентариев из Испании, Италии, Чехии, Сербии и Бельгии.
Сам спикер ассамблеи, выступая на открытии весенней сессии ПАСЕ, назвал свою поездку в Сирию ошибкой, поскольку "недооценил реакцию на это посещение в рядах ассамблеи". При этом от ряда делегатов прозвучали призывы к Аграмунту сложить полномочия спикера, в связи с тем что его визит был расценен некоторыми как поддержка президента Асада.