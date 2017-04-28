Косачев: решение Бюро ПАСЕ об импичменте Аграмунту не имеет юридической силы

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МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Решение Бюро Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) о вынесении импичмента главе организации Педро Аграмунту не имеет юридической силы, заявил председатель комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачев.
"Само по себе это решение не имеет юридической силы, в регламенте ПАСЕ такой нормы нет (равно как и импичмента)", - написал он на своей странице в Facebook. При этом парламентарий признал, что "с политической точки зрения (это) заявление беспрецедентное", оно явилось "следствием целенаправленной травли политика".
Ранее в пятницу Бюро ПАСЕ выразило вотум недоверия главе ассамблеи Педро Аграмунту в связи с его недавней поездкой в Сирию, которую он совершил вместе с российскими парламентариями. Как заявили представители бюро, отныне спикеру "не разрешается совершать официальные поездки, участвовать во встречах и делать публичные заявления от имени ассамблеи в качестве ее председателя". По словам представителей бюро, Аграмунт "утратил доверие" коллег.
Как отметил Косачев, повод для такого решения был формальным - "несанкционированная" встреча с "демонизированным на Западе президентом Сирии Башаром Асадом". Кроме того, напомнил сенатор, главу ПАСЕ обвинили в связях с Россией и в коррупции.
"Конечно же, Аграмунт ни на одном из своих постов не был и не является сейчас пророссийским политиком. Неоднократно можно было слышать критику в наш адрес из его уст. Проблема Аграмунта оказалась в том, что он искренне воспринимает ПАСЕ как диалоговую площадку", - отметил Косачев. Однако, продолжил он, "антироссийская тусовка" в ПАСЕ крайне опасается прямого диалога и делает все для того, чтобы его избежать.
"Западникам сегодня не нужны ни диалоговые площадки, ни универсальные структуры. Их цель - сделать из ПАСЕ "собрание согласных" по аналогии с евросоюзовскими структурами, которые они уже давно называют "европейскими", - считает глава комитета. "Педро Аграмунту - стойкости и терпения. Он защищает европейские ценности", - заключил сенатор.