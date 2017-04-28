Путин 2 мая обсудит с Меркель борьбу с терроризмом и Ближний Восток

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МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин 2 мая обсудит с канцлером ФРГ Ангелой Меркель борьбу с терроризмом, ситуацию на Ближнем Востоке и реализацию минских договоренностей, сообщает пресс-служба Кремля.
"Президент РФ Владимир Путин 2 мая в Сочи проведет переговоры с федеральным канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Лидеры обсудят текущее состояние и перспективы двусторонних отношений, в том числе сотрудничество в энергетической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах. Планируется затронуть ключевые международные проблемы, включая борьбу с терроризмом, ситуацию на Ближнем Востоке, реализацию минских договоренностей по урегулированию украинского кризиса", - говорится в сообщении пресс-службы президента.
Ожидается, что главы государств также обменяются мнениями в связи с предстоящим в июле в Гамбурге саммитом Группы двадцати.
О том, что Меркель планирует в ходе переговоров с Путиным в Сочи обсудить ситуацию в Сирии и на Украине, заявил на брифинге в Берлине официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт. По его словам, поводом для визита в Россию является подготовка саммита "большой двадцатки" в Гамбурге, но "будут обсуждаться и проблемные темы, такие как Украина и Сирия".
Как пояснил Зайберт, Меркель и Путин намерены провести два раунда переговоров, в перерыве между которыми планируют ответить на вопросы журналистов. Он уточнил также, что поездка канцлера ФРГ, которая последний раз посещала Россию в мае 2015 года, будет однодневной.
Официальный представитель правительства ФРГ также отметил, что Германия заинтересована в привлечении России к конструктивному обсуждению ключевых международных проблем и урегулированию внешнеполитических вызовов и кризисов. Он добавил, что у Германии установлен "очень тесный контакт с Россией не только на уровне канцлера и президента, но и на уровне министров иностранных дел".