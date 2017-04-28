Железняк назвал ситуацию вокруг главы ПАСЕ актом саморазоблачения политических марионеток

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МОСКВА, 28 апреля. /ТАСС/. Решение Бюро Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) о вынесении импичмента главе организации Педро Аграмунту выглядит как акт саморазоблачения "политических марионеток", обслуживающих интересы глобального военно-промышленного лобби. Такое мнение высказал ТАСС замсекретаря Генсовета "Единой России", член комитета по международным делам Госдумы Сергей Железняк.
Ранее в пятницу Бюро ПАСЕ выразило недоверие главе ассамблеи Педро Аграмунту в связи с его недавней поездкой в Сирию, которую он совершил вместе с российскими парламентариями. Как заявили представители бюро, отныне спикеру "не разрешается совершать официальные поездки, участвовать во встречах и делать публичные заявления от имени ассамблеи в качестве ее председателя". По словам представителей бюро, Аграмунт "утратил доверие" коллег.
"Попытка смещения Педро Аграмунта с поста председателя ПАСЕ за его визит в Сирию совместно с делегацией Госдумы выглядит как акт саморазоблачения политических марионеток, обслуживающих интересы глобального военно-промышленного лобби, наживающегося на войне и нетерпимого к проявлениям независимости", - полагает Железняк. По его словам, эти силы "уже несколько лет подыгрывают международному терроризму, устроив кровавый хаос на Ближнем Востоке, стремясь любой ценой разрушить суверенную сирийскую государственность и уничтожить президента страны Башара Асада".
Парламентарий считает, что методы, которые используются для оказания давления на руководителя ассамблеи, очень схожи с теми, которые используют западные политтехнологи с привлечением ангажированных СМИ в отношении политиков, желающих иметь независимое объективное мнение на происходящие в мире процессы. "Подобное давление и откровенная травля применяется против европейских парламентариев и политических деятелей, считающих своим долгом лично увидеть и оценить ситуацию на Крымском полуострове, в Донбассе и в Сирии, чтобы убедиться в ничтожности и лживости обвинений Вашингтона и Брюсселя", - констатировал он.
"Тем, кто наживается на войне и людском горе, стабильность и мир не нужны нигде - ни в Сирии, ни в Юго-Восточной Азии, ни на Украине, ни на Балканах. Они всячески будут продолжать попытки сохранить очаги напряженности, чтобы наращивать свои кровавые капиталы", - заключил Железняк.