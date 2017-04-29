МИД РФ: США и страны НАТО серьезно дискредитировали роль Венского документа 2011 года

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. США, регулярно обвиняя Россию в "избирательном выполнении" и "недостаточной транспарентности" Венского документа 2011 года (ВД-2011), серьезно дискредитировали его роль как инструмента объективного контроля военной деятельности государств-участников ОБСЕ. С таким комментарием выступил МИД РФ в связи с публикацией очередного доклада Госдепартамента США о соблюдении государствами соглашений в области контроля над вооружениями и нераспространения.

В cоответcтвии c положениями Венского документа 2011 года, каждое гоcударcтво-учаcтник ОБСЕ имеет право проводить инспекции на территории любого другого гоcударcтва-учаcтника. Инcпектирующее гоcударcтво также может приглаcить другие гоcударcтва-учаcтники принять учаcтие в инcпекции.

"Претензии США (к России - прим. ТАСС) по ВД-2011 сводятся к констатации неких имеющих место с 2014 года озабоченностей США в связи с "выполнением Россией ВД-2011, в том числе в отношении Украины. Бездоказательно обвиняя Россию в "вооружении, обучении сепаратистов на Восточной Украине и ведении совместно с ними боевых действий", США и страны НАТО серьезно дискредитировали роль ВД-2011 как инструмента объективного контроля военной деятельности государств - участников ОБСЕ", - указали в российском внешнеполитическом ведомстве.

В МИД РФ напомнили, что Россия не является стороной внутреннего конфликта на Украине. "Что касается повторяющихся применительно к Венскому документу (как и к ДОВСЕ) обвинений в "оккупации", "аннексии" Крыма и размещении там войск "без согласия принимающей стороны", то присоединение полуострова к России является результатом свободного волеизъявления его многонационального населения. Нынешний статус Республики Крым и города Севастополя как субъектов Российской Федерации - вопрос решенный. Он не подлежит пересмотру", - подчеркнули в министерстве.

"Скрытые данные"

Комментируя упоминаемые в докладе "скрытые данные" о российских основных системах вооружения и военной техники, в МИД РФ отметили, что "бронемашина БРМ-1К по своим характеристикам не входит ни в одну из категорий такой техники, по которым должна предоставляться информация по Венскому документу", а боевой самолет Су-30СМ и ударный вертолет Ка-52 еще не приняты на вооружение.

"Что касается двух войсковых частей, не отраженных в российской информации по Венскому документу, то их там быть и не должно, поскольку они не отвечают критериям, изложенным в пункте 10 ВД-2011", - уточнили в Москве.

Там также сообщили, что Вашингтоном муссируются обвинения в "нежелании" России участвовать в обновлении общеевропейского режима мер доверия. "Наращивая силовое давление на Россию, нам одновременно предлагают идти по пути "существенной модернизации" режима мер укрепления доверия и безопасности по Венскому документу, которая, в понимании США и их союзников, должна иметь целью одностороннее повышение транспарентности наших вооруженных сил, а в некоторых случаях - подрыв основы деятельности ОБСЕ - принципа консенсуса при принятии решений. Однако меры транспарентности не выстроить в условиях конфронтации, политики санкций и отказа от военного сотрудничества", - добавили в министерстве.

"Скромное умалчивание"

По мнению российского внешнеполитического ведомства, курс на "сдерживание" России подрывает основу для ведения переговоров об обновлении ВД-2011. "Считаем, что предусмотренный ВД-2011 механизм обеспечивает необходимую информацию о вооруженных силах государств - участников ОБСЕ и на данном этапе отвечает имеющимся реалиям в сфере европейской безопасности", - констатировали в МИД России.

Там также подчеркнули, что в нынешнем докладе, как и прежде, США "скромно" умалчивают о многочисленных проблемах с выполнением Венского документа, имеющихся как у них самих, так и у их союзников.

"Так, в ходе инспекции одной из американских частей в Германии 19 января 2016 года ее представители отказались объяснить расхождения между заявленными и реальными количествами вооружений. Не соответствовало букве Венского документа и духу открытости и аналогичное поведение польских сопровождающих в ходе инспекции 6-9 июня 2016 г. Четырежды за год российским инспекторам было отказано в возможности наблюдать за ходом военных учений стран НАТО, поскольку сроки их проведения менялись без какого-либо уведомления", - указали в министерстве.