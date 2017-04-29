Россия готова возобновить соглашение по плутонию в случае изменения курса США

МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Москва готова к возобновлению действия Соглашения об утилизации плутония (СОУП) после изменения Соединенными Штатами недружественного курса по отношению к России и возвращения американской стороны к принятому и утвержденному ранее методу утилизации оружейного плутония.

Об этом говорится в комментарии МИД РФ в связи с публикацией Госдепартаментом США очередного доклада о соблюдении государствами соглашений в области контроля над вооружениями и нераспространения.

"Российская сторона готова рассмотреть возможность возобновления действия СОУП после устранения американской стороной причин, приведших к коренному изменению обстоятельств, существовавших на день вступления в силу Соглашения, в том числе при том понимании, что США будут придерживаться согласованного метода утилизации", - отмечается в коммюнике.

Недружественные действия

Как подчеркнули в МИД РФ, "утверждение американской стороны о том, что указ президента РФ о приостановлении действия СОУП не приводит веских оснований для приостановления действия упомянутого Соглашения в соответствии с международным правом, не соответствует действительности". В дипведомстве напомнили, что данное решение было принято из-за возникновения "угрозы стратегической стабильности в результате недружественных действий США в отношении РФ" и в связи с "неспособностью Соединенных Штатов обеспечить выполнение принятых обязательств по утилизации избыточного оружейного плутония в соответствии с международными договорами".

К таким недружественным действиям в министерстве отнесли санкционное давление на РФ, "Закон о поддержке свободы Украины", допускающий вмешательство во внутренние дела России, а также активное наращивание военной инфраструктуры НАТО и численности американских войск возле российских границ. "Дополнительным аргументом в пользу решения о приостановлении действия СОУП стала очевидная неспособность американской стороны обеспечить выполнение обязательств по утилизации собственного избыточного оружейного плутония в установленные сроки и в рамках согласованных с российской стороной условий. Утверждение о том, что вся деятельность США вписывалась в обязательства, установленные СОУП, не соответствует действительности", - подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.

Несогласованное решение

Кроме того, администрация предыдущего президента США Барака Обамы начала предпринимать шаги по изменению метода утилизации плутония, не получив согласия со стороны России, что, как указывают в МИД, "противоречит положениям Соглашения".

"Более того, это было сделано после того, как до американской стороны было четко доведено, что такого согласия не будет", - напомнили в дипведомстве, отметив, что речь идет о намерении США прекратить строительство завода по производству МОКС-топлива (для переработки оружейного плутония в топливо для энергетических реакторов - прим. ТАСС) в Саванна-Ривер (штат Южная Каролина) и внедрить вместо этого упрощенный аналог иммобилизации - смешивание оружейного плутония с наполнителем с последующим захоронением в солевых отложениях.

"США выступали с идеей иммобилизации плутония еще на стадии подготовки СОУП. Российская сторона неизменно указывала на то, что такой подход не может обеспечить необратимость утилизации", - добавили в МИД.