Россия готова возобновить соглашение по плутонию в случае изменения курса США

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МОСКВА, 29 апреля. /ТАСС/. Москва готова к возобновлению действия Соглашения об утилизации плутония (СОУП) после изменения Соединенными Штатами недружественного курса по отношению к России и возвращения американской стороны к принятому и утвержденному ранее методу утилизации оружейного плутония.
Об этом говорится в комментарии МИД РФ в связи с публикацией Госдепартаментом США очередного доклада о соблюдении государствами соглашений в области контроля над вооружениями и нераспространения.
"Российская сторона готова рассмотреть возможность возобновления действия СОУП после устранения американской стороной причин, приведших к коренному изменению обстоятельств, существовавших на день вступления в силу Соглашения, в том числе при том понимании, что США будут придерживаться согласованного метода утилизации", - отмечается в коммюнике.
Как подчеркнули в МИД РФ, "утверждение американской стороны о том, что указ президента РФ о приостановлении действия СОУП не приводит веских оснований для приостановления действия упомянутого Соглашения в соответствии с международным правом, не соответствует действительности". В дипведомстве напомнили, что данное решение было принято из-за возникновения "угрозы стратегической стабильности в результате недружественных действий США в отношении РФ" и в связи с "неспособностью Соединенных Штатов обеспечить выполнение принятых обязательств по утилизации избыточного оружейного плутония в соответствии с международными договорами".
К таким недружественным действиям в министерстве отнесли санкционное давление на РФ, "Закон о поддержке свободы Украины", допускающий вмешательство во внутренние дела России, а также активное наращивание военной инфраструктуры НАТО и численности американских войск возле российских границ. "Дополнительным аргументом в пользу решения о приостановлении действия СОУП стала очевидная неспособность американской стороны обеспечить выполнение обязательств по утилизации собственного избыточного оружейного плутония в установленные сроки и в рамках согласованных с российской стороной условий. Утверждение о том, что вся деятельность США вписывалась в обязательства, установленные СОУП, не соответствует действительности", - подчеркнули во внешнеполитическом ведомстве.
Кроме того, администрация предыдущего президента США Барака Обамы начала предпринимать шаги по изменению метода утилизации плутония, не получив согласия со стороны России, что, как указывают в МИД, "противоречит положениям Соглашения".
"Более того, это было сделано после того, как до американской стороны было четко доведено, что такого согласия не будет", - напомнили в дипведомстве, отметив, что речь идет о намерении США прекратить строительство завода по производству МОКС-топлива (для переработки оружейного плутония в топливо для энергетических реакторов - прим. ТАСС) в Саванна-Ривер (штат Южная Каролина) и внедрить вместо этого упрощенный аналог иммобилизации - смешивание оружейного плутония с наполнителем с последующим захоронением в солевых отложениях.
"США выступали с идеей иммобилизации плутония еще на стадии подготовки СОУП. Российская сторона неизменно указывала на то, что такой подход не может обеспечить необратимость утилизации", - добавили в МИД.