Посольство РФ в Польше выразило недоумение в связи с задержанием российских мотоциклистов

ВАРШАВА, 3 мая. /Корр. ТАСС Ирина Полина/. Посольство России в Польше ожидает разъяснений от польских властей в связи с их действиями в отношении российских мотоциклистов. Об этом дипломатическое представительство сообщило в распространенном заявлении.

"3 мая в посольство Российской Федерации в Республике Польша поступила информация о том, что польскими властями в городе Мысловице (Силезское воеводство) был задержан российский гражданин Николай Логинов, присоединившийся к мотопробегу "Дороги Победы" на территории Польши, который может быть выдворен с аннулированием шенгенской въездной визы", - указало посольство в своем комментарии, напомнив также, что 29 апреля "польская пограничная служба не пропустила на территорию Польши семерых российских мотоциклистов, следовавших в составе мотоколонны из Калининградской области в польский город Бранево для участия в приуроченных к предстоящему Дню Победы мемориальных мероприятиях на расположенном там крупнейшем в Европе советском военном кладбище".

"Никаких содержательных аргументов в обоснование таких действий в отношении российских мотоциклистов польская сторона не представила. Они регулярно приезжают в Польшу, в том числе для участия в совместных мероприятиях со своими польскими товарищами. Нам не известно об их причастности к каким-либо инцидентам, которые представляли бы угрозу для безопасности и общественного порядка в Польше. Особо следует отметить, что в данном случае запретительным мерам подверглись участники мероприятий, посвященных 72-й годовщине Победы над фашизмом и памяти воинов- освободителей, павших в боях за спасение Европы от гитлеровской чумы", - подчеркнули в российском дипломатическом представительстве.

"В этой связи посольство выражает непонимание и недоумение по поводу принятых польской стороной решений и ожидает, что она разъяснит мотивы своих действий по существу", - отмечается в заявлении.