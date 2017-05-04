Захарова: Киев стремится заставить людей забыть о случившемся в Одессе в 2014 году

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СЕВАСТОПОЛЬ, 4 мая. /ТАСС/. Власти Украины явно стремятся заставить людей замолчать или забыть о событиях, произошедших в Одессе в 2014 году. Об этом заявила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Как напомнила дипломат, 2 мая исполнилось три года с трагедии в Одессе. "Тогда в результате варварского поджога украинскими радикалами погибли 48 мирных граждан, которые укрылись от них в Доме профсоюзов, - сказала дипломат. - А виноваты эти люди были только в одном - они позволили себе выразить свою гражданскую позицию, они не захотели допустить на свою землю радикалов, ультранационалистов".
"Мы неоднократно говорили о том, что виновные в этом бесчеловечном преступлении так и не были наказаны, - указала Захарова. - За эти три года власти в Киеве так и не смогли, так и не захотели провести тщательное, объективное расследование этого преступления с тем, чтобы прояснить все обстоятельства случившегося. Гораздо больше их волнует не преследование виновных, а стремление заставить людей просто забыть о случившемся, заставить их замолчать".
По ее словам, уже не в первый год в канун трагедии в Одессу стягивается беспрецедентное количество военной техники и бойцов национал-радикальных группировок. "Желающих отдать дань памяти погибшим попросту не пропускают к Дому профсоюзов, а приезжающих в страну иностранных журналистов для освещения памятных мероприятий разворачивают на границе, - обратила внимание дипломат. - С точки зрения радикально настроенных элементов на Украине, память должна быть уничтожена".