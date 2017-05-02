Путин: мир не имеет права забывать о таких трагедиях, как в Одессе в 2014 году

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СОЧИ, 2 мая. /ТАСС/. Мировое сообщество не имеет права забывать о трагедиях, таких как события в Одессе в 2014 году, и должно не допускать таких преступлений в будущем. Об этом заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с канцлером ФРГ Ангелой Меркель.
"Как вы помните, ровно три года назад в Одессе, об этом тоже не могу сегодня не вспомнить, произошла страшная трагедия - украинские националисты загнали беззащитных людей в Дом профсоюзов и заживо их сожгли. Виновные до сих пор не привлечены к ответственности, не наказаны. Мировое сообщество не имеет права забывать об этом, не допускать повторений подобных варварских преступлений в будущем", - сказал Путин.
Российский лидер также вспомнил трагические события на Украине, когда при подрыве автомобиля погиб американский наблюдатель ОБСЕ. Президент подчеркнул, что подобные события наносят существенный ущерб миротворческим усилиям и ведут к эскалации конфликта.
"Поэтому необходимо баспристрастно разобраться с тем, что случилось", - добавил Путин.
23 апреля в районе села Пришиб Славяносербского района провозглашенной Луганской народной республики автомобиль Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ подорвался на противотанковой мине. В результате один представитель миссии (гражданин США) погиб, еще двое (граждане Чехии и Германии) получили ранения.