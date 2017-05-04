Захарова: РФ не подтверждает принадлежность найденных в Турции останков русскому генералу

СЕВАСТОПОЛЬ, 4 мая. /ТАСС/. Российская сторона пока не располагает доказательствами того, что в найденном в Турции гробу находились останки русского генерала царской армии. Об этом заявила официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова.

"Что касается идентификации найденных останков, то в настоящий момент у нас нет доказательств того, что это действительно российский генерал Гейман, как утверждают некоторые СМИ, - сказала она. - Мы надеемся, что в процессе дальнейшего изучения удастся получить более конкретную информацию на этот счет".

"Полагаем, что по результатам экспертизы тело должно быть вновь предано земле там, где сочтут необходимым потомки покойного, если таковые будут установлены", - добавила дипломат.

По данным представителя внешнеполитического ведомства, местные власти по согласованию с Анкарой приостановили строительство на месте находки и передали останки сотрудникам археологического музея для проведения экспертизы. "Наши компетентные ведомства готовы к совместной работе с турецкими коллегами по этому вопросу", - подчеркнула она.

Захарова также отметила, что "данная находка дополнительно подтверждает актуальность налаживания двустороннего сотрудничества в военно-мемориальной сфере". "Благоприятные условия для этого создают недавнее завершение процесса ратификации соответствующего российско- турецкого соглашения от 3 декабря 2012 года", - добавила дипломат.

Строители в турецкой провинции Ардахан на северо-востоке страны обнаружили гроб с останками, которые могут принадлежать русскому генералу, жившему там 140 лет назад. Находка была сделана во время рытья котлована под строящийся жилой дом в районе Карагель. Рабочие сообщили о ней властям, которые вместе со специалистами из археологического музея города Карс изучили останки. В гробу лежал скелет человека с густой бородой и усами, одетый в военный китель с массивными эполетами предположительно XIX - начала XX века.