Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 06.05:
$ 58.54
€ 64.24
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Джабаров: США не имеют права вводить контроль за российскими судами и портами

Политика
5 мая, 12:55 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 5, мая. /ТАСС

Ранее палата представителей Конгресса приняла законопроект, предусматривающий контроль за иностранными судами, которые последние 365 дней находились в морском пространстве КНДР

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. США не имеют права вмешиваться в суверенные дела РФ и вводить какой-либо контроль за российскими судами и портами. Новые санкции в отношении КНДР, которые предусматривает принятый Конгрессом США законопроект, не обязательны для исполнения российской стороной. Об этом заявил корреспонденту ТАСС первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.

Накануне палата представителей Конгресса США приняла законопроект об усилении санкций против КНДР. Он предусматривает контроль за иностранными судами, которые на протяжении последних 365 дней заходились в национальном морском или воздушном пространстве КНДР. Кроме того, документ допускает введение контроля за деятельностью ряда портов в Китае, Иране, портов Латакия и Тартус в Сирии, а также российских портов Находка, Ванино и Владивостокского морского порта на предмет соблюдения ими ограничений, действующих против КНДР.

"Лезть в наши внутренние дела непозволительно ни одной стране. Санкции американцев - это не санкции Совбеза ООН. Они могут вводить тысячу санкций, это не значит, что мы должны их исполнять", - подчеркнул он. При этом сенатор добавил, что Россия, конечно, не станет исполнять требования США в отношении своих портов.

"Когда санкции вводятся Совбезом ООН, то они обязательны к исполнению всеми странами. Если санкции вводит одна страна - это ее личное дело. Это наше право их нарушать, мы можем делать то, что считаем нужным", - отметил парламентарий.

Сенатор также добавил, что новая порция санкций против КНДР только ухудшает ситуацию. "Надо вести переговоры, КНДР должна получить определенные гарантии безопасности со стороны американцев и японцев. Постоянно загонять в угол страну, которая обладает ядерным оружием, крайне опасно", - сказал Джабаров.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Ракетные запуски в КНДР Ситуация на Корейском полуострове
Страны
США КНДР Россия
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Ветераны мира: воспоминания фронтовиков и блокадников из разных стран
Парад Победы — 2017
Что нужно знать об акции "Бессмертный полк" в Москве
Фото
11
"Цель у нас общая — развивать страну": Медведев отчитался о работе Кабмина
9
Делегация ЦИК РФ не зафиксировала нарушений на выборах президента Сербии
15
Под водой, на земле и в воздухе: на что способны бойцы Росгвардии
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Джабаров: США не имеют права вводить контроль за российскими судами и портами
2
Зоны деэскалации в Сирии закрыты для полетов коалиции США
3
Алексей Кудрин: риски снижения цен на нефть через год высоки
4
Заммэра Москвы: чаще всего нарушаются правила парковки на Цветном бульваре и Петровке
5
Сыгравший 18 киноролей заслуженный артист РФ Сергей Фетисов скончался в Орле
6
Reuters: США уже не уверены в том, что на авиабазе Аш-Шайрат было химоружие
7
Johnson & Johnson выплатит $110 млн женщине, заболевшей раком из-за ее продукции
Темы дня
Загрузка...
Реклама