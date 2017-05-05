Джабаров: США не имеют права вводить контроль за российскими судами и портами

МОСКВА, 5 мая. /ТАСС/. США не имеют права вмешиваться в суверенные дела РФ и вводить какой-либо контроль за российскими судами и портами. Новые санкции в отношении КНДР, которые предусматривает принятый Конгрессом США законопроект, не обязательны для исполнения российской стороной. Об этом заявил корреспонденту ТАСС первый зампред комитета Совфеда по международным делам Владимир Джабаров.

Накануне палата представителей Конгресса США приняла законопроект об усилении санкций против КНДР. Он предусматривает контроль за иностранными судами, которые на протяжении последних 365 дней заходились в национальном морском или воздушном пространстве КНДР. Кроме того, документ допускает введение контроля за деятельностью ряда портов в Китае, Иране, портов Латакия и Тартус в Сирии, а также российских портов Находка, Ванино и Владивостокского морского порта на предмет соблюдения ими ограничений, действующих против КНДР.

"Лезть в наши внутренние дела непозволительно ни одной стране. Санкции американцев - это не санкции Совбеза ООН. Они могут вводить тысячу санкций, это не значит, что мы должны их исполнять", - подчеркнул он. При этом сенатор добавил, что Россия, конечно, не станет исполнять требования США в отношении своих портов.

"Когда санкции вводятся Совбезом ООН, то они обязательны к исполнению всеми странами. Если санкции вводит одна страна - это ее личное дело. Это наше право их нарушать, мы можем делать то, что считаем нужным", - отметил парламентарий.

Сенатор также добавил, что новая порция санкций против КНДР только ухудшает ситуацию. "Надо вести переговоры, КНДР должна получить определенные гарантии безопасности со стороны американцев и японцев. Постоянно загонять в угол страну, которая обладает ядерным оружием, крайне опасно", - сказал Джабаров.