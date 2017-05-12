Лавров и Кисляк возложил цветы к памятнику героям Алсиба на Аляске

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ФЭРБАНКС /США/. 11 мая. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров, посол России в США Сергей Кисляк и мэр Фэрбанкса Джим Матерли возложили венки к памятнику героям воздушной трассы Аляска - Сибирь.
Во время Второй мировой войны через Фэрбэнкс проходил маршрут перегонки самолетов из США в СССР в рамках ленд-лиза. В этом году с момента открытия воздушной трассы исполняется 75 лет. Всего с 1942 по 1945 год советские и американские летчики перегнали из этого города около 8 тыс. боевых самолетов, оказавших заметное влияние на ход боевых действий на советско-германском фронте. В августе 2006 года в Фэрбанксе был открыт монумент в память о программе ленд-лиза и советско-американском братстве по оружию во времена Второй мировой войны.
Программа ленд-лиза и трасса АЛСИБ вошли в историю как выдающийся пример взаимодействия СССР и США для достижения общей цели победы над фашизмом.