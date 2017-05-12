Путин и глава Южной Кореи отметили важность урегулирования на Корейском полуострове

Словацкий хоккейный союз не станет вмешиваться в решение "Слована" по участию в КХЛСпорт 12 мая, 17:00
Гонщик "Формулы-1" Хэмилтон стал лучшим во второй практике Гран-при ИспанииСпорт 12 мая, 16:59
Сведут минимумы: кому поможет повышение МРОТ до прожиточного минимумаОбщество 12 мая, 16:58
Глава Словацкого хоккейного союза: цель сборной на ОИ-2018 - выход в четвертьфиналСпорт 12 мая, 16:35
В Северодвинске выведено из эллинга новое океанографическое судноНовости партнеров 12 мая, 16:31
Глава UFC планирует до конца недели договориться с Макгрегором о бое против МэйуэзераСпорт 12 мая, 16:24
Суд отправил задержанного ректора университета имени Бонч-Бруевича под домашней арестПроисшествия 12 мая, 16:22
Самолеты Яковлева: от моноплана до перехватчика вертикального взлетаАрмия и ОПК 12 мая, 16:22
Два вуза на Урале и в Сибири продолжают работать с приостановленной лицензиейНовости Урала 12 мая, 16:17
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин обсудили по телефону ряд вопросов, в том числе ситуацию вокруг КНДР. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
"При обмене мнениями по ситуации на Корейском полуострове подчеркнута важность поиска путей политико-дипломатического урегулирования кризиса", - говорится в сообщении.
Как отметили в Кремле, в ходе разговора были обсуждены актуальные вопросы двусторонней и международной повестки дня. "Выражена, в частности, обоюдная заинтересованность в дальнейшем развитии взаимовыгодного сотрудничества в политической, экономической и культурно-гуманитарной областях", - сообщили в пресс-службе.
"Владимир Путин и Мун Чжэ Ин договорились о дальнейших контактах", - добавили в Кремле.
В ходе разговора Путин также вновь поздравил Мун Чжэ Ина с избранием главой государства и пожелал ему всяческих успехов.
Мун Чжэ Ин одержал победу на прошедших 9 мая в Республике Корея президентских выборах, набрав 41,1% голосов избирателей. С учетом внеочередного характера плебисцита (выборы проводились после импичмента прежнего президента), Мун Чжэ Ин немедленно получил все полномочия без какого-либо переходного периода.