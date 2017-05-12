Путин и глава Южной Кореи отметили важность урегулирования на Корейском полуострове

МОСКВА, 12 мая. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин и президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин обсудили по телефону ряд вопросов, в том числе ситуацию вокруг КНДР. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

"При обмене мнениями по ситуации на Корейском полуострове подчеркнута важность поиска путей политико-дипломатического урегулирования кризиса", - говорится в сообщении.

Как отметили в Кремле, в ходе разговора были обсуждены актуальные вопросы двусторонней и международной повестки дня. "Выражена, в частности, обоюдная заинтересованность в дальнейшем развитии взаимовыгодного сотрудничества в политической, экономической и культурно-гуманитарной областях", - сообщили в пресс-службе.

"Владимир Путин и Мун Чжэ Ин договорились о дальнейших контактах", - добавили в Кремле.

В ходе разговора Путин также вновь поздравил Мун Чжэ Ина с избранием главой государства и пожелал ему всяческих успехов.

Мун Чжэ Ин одержал победу на прошедших 9 мая в Республике Корея президентских выборах, набрав 41,1% голосов избирателей. С учетом внеочередного характера плебисцита (выборы проводились после импичмента прежнего президента), Мун Чжэ Ин немедленно получил все полномочия без какого-либо переходного периода.