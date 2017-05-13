Евкуров назначил трех вице-премьеров правительства Ингушетии

МАГАС, 13 мая. /ТАСС/. Глава Ингушетии Юнус-Бек Евкуров назначил двух новых вице-премьеров правительства республики и утвердил третьего, который исполнял свои обязанности, сообщили ТАСС в его пресс-службе.

"Сегодня глава республики сделал важные кадровые назначения в правительстве региона, назначил трех вице- премьеров на вакантные должности", - сказали там.

На должность первого заместителя председателя правительства республики назначен Багаудин Оздоев, который будет курировать сферу ЖКХ и строительную индустрию. Ранее он занимал должность заместителя гендиректора "Кавказмежрегионгаз" и являлся директором филиала компании в Ингушетии.

Исполняющий обязанности вице-премьера Игорь Храновский утвержден на эту должность, он будет курировать экономический блок и осуществлять контроль над документооборотом.

Одним из самых молодых вице-премьеров за всю историю местного кабмина стала бывший руководитель отдела по работе с обращениями граждан администрации и приемной главы и правительства Ингушетии 28-летняя Макка Аушева. Она будет курировать культуру, спорт и образование.

Должности оказались вакантными после того, как в течение последних двух недель глава региона отправил в отставку двух вице-премьеров - Муслима Дзейтова и Урусхана Евлоева.