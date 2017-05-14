Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Политика
В стране
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.05:
$ 57.16
€ 62.09
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Лавров заявил, что не обсуждал с Трампом отставку главы ФБР

Политика
14 мая, 22:15 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 14, мая. /ТАСС

"Это не наш вопрос, это его прерогатива", - сказал министр иностранных дел РФ, отвечая на соответствующий вопрос

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Решение президента США Дональда Трампа уволить директора Федерального бюро расследований (ФБР) США Джеймса Коми не обсуждалось на встрече американского лидера с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Вашингтоне 10 мая. Об этом заявил сам Лавров в эфире программы "Воскресное время" на Первом канале.

"Нет, не обсуждали, - сказал министр, отвечая на соответствующий вопрос. - Это не наш вопрос, это его прерогатива".

Трамп отправил директора ФБР в отставку в минувший вторник. Как сообщалось ранее, принять такую меру ему посоветовали генеральный прокурор США и его заместитель, объяснив это тем, что Коми не в состоянии эффективно выполнять свои функции.

Коми занимал пост директора ФБР менее четырех лет, он был назначен руководителем ведомства летом 2013 года при администрации предыдущего президента США Барака Обамы. На посту главы ФБР Коми руководил расследованием, касающимся утверждений о связях сотрудников предвыборного штаба Трампа с Россией.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Темы
Встреча Лаврова с Тиллерсоном и Трампом Увольнение Джеймса Коми с поста главы ФБР
Персоны
Трамп, Дональд Лавров, Сергей Викторович
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
Черноморский флот России
"Живая Победа": история войны в лицах
Фото
Бывший представитель КГБ СССР при министерстве госбезопасности ГДР Лазарь Матвеев, председатель правления и президент ПАО "Транснефть" Николай Токарев, президент РФ Владимир Путин и генеральный директор корпорации "Ростех" Сергей Чемезов
6
Путин поздравил с 90-летием своего экс-начальника - резидента КГБ в ГДР
11
"Цель у нас общая — развивать страну": Медведев отчитался о работе Кабмина
9
Делегация ЦИК РФ не зафиксировала нарушений на выборах президента Сербии
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Тиллерсон высказался против узкого подхода к нормализации отношений США и России
2
Португалия заняла первое место на "Евровидении-2017"
3
Порошенко раскритиковал сына, надевшего футболку с надписью "Russia"
4
Порошенко сообщил, что общался по телефону с Путиным по поводу освобождения Сущенко
5
Трамп: США будут работать с Украиной над мирным решением конфликта в стране
6
В Москве прошел митинг против сноса пятиэтажек
7
Асад назвал Лукашенко честным и храбрым политиком
Темы дня
Загрузка...
Реклама