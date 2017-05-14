Лавров заявил, что не обсуждал с Трампом отставку главы ФБР

МОСКВА, 14 мая. /ТАСС/. Решение президента США Дональда Трампа уволить директора Федерального бюро расследований (ФБР) США Джеймса Коми не обсуждалось на встрече американского лидера с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Вашингтоне 10 мая. Об этом заявил сам Лавров в эфире программы "Воскресное время" на Первом канале.

"Нет, не обсуждали, - сказал министр, отвечая на соответствующий вопрос. - Это не наш вопрос, это его прерогатива".

Трамп отправил директора ФБР в отставку в минувший вторник. Как сообщалось ранее, принять такую меру ему посоветовали генеральный прокурор США и его заместитель, объяснив это тем, что Коми не в состоянии эффективно выполнять свои функции.

Коми занимал пост директора ФБР менее четырех лет, он был назначен руководителем ведомства летом 2013 года при администрации предыдущего президента США Барака Обамы. На посту главы ФБР Коми руководил расследованием, касающимся утверждений о связях сотрудников предвыборного штаба Трампа с Россией.