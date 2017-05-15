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МИД призывает тщательно взвешивать риски, связанные с поездками в Грузию

Политика
15 мая, 19:18 UTC+3
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Материал из 1 страницы

МИД России призывает россиян тщательно взвешивать риски, связанные с поездками в Грузию - дипведомство.

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