Захарова заявила, что Трамп не передавал Лаврову секретные данные

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МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Официальный представитель МИД России Мария Захарова посоветовала не читать американских газет, которые занимаются распространением выдуманных "сенсаций". Так она отреагировала на просьбы прокомментировать публикацию в The Washington Post, в которой утверждается, что президент США Дональд Трамп мог поделиться с главой МИД РФ Сергеем Лавровым и послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком совершенно секретной информацией во время переговоров в Белом доме, состоявшихся на прошлой неделе.
"Ребята, вы опять американских газет начитались? Не надо их читать. Их можно использовать по-разному, но читать не надо - последнее время это уже не только вредно, но и опасно", - написала дипломат на своей странице в Facebook.
Она напомнила, что еще 11 мая предупреждала о том, что американские СМИ, видимо, заранее планировали выдать "сенсацию" о встрече Лаврова и Трампа. "Правда, задумка состояла еще и в том, чтобы разукрасить ее не менее "секретными" фотографиями с прошедшей встречи, что должно было придать очередному фейку основательности и достоверности, - считает Захарова. - Но эту часть плана информационной кампании мы разрушили, опубликовав фотографии так, как это положено по всем законам профессиональной этики".
Свой пост Захарова сопроводила ставшим уже традиционным хэштегом #МИДзнал.