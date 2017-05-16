Песков не комментирует слова Порошенко о разговоре с Путиным по поводу Сущенко

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СОЧИ, 16 мая. /ТАСС/. Кремль не комментирует заявление президента Украины Петра Порошенко о том, что он обсуждал по телефону с российским лидером Владимиром Путиным ситуацию с арестованным в РФ украинским гражданином Романом Сущенко. "Мы сообщаем о тех разговорах (Путина - прим. ТАСС) и тех моментах, которые обсуждались (президентом - прим. ТАСС), о которых считаем целесообразным сообщить", - заявил журналистам пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в ответ на просьбу прокомментировать слова Порошенко. "Иных сообщений мы не делали", - добавил он.
Ранее Порошенко сообщил, что последний раз он общался с Путиным по телефону в марте и обсуждал ситуацию, связанную с Сущенко. "Последний мой телефонный разговор с Путиным касался украинских граждан, которые содержатся в российских тюрьмах. В частности, разговор шел об освобождении Романа Сущенко", - отметил Порошенко, выступая на большой пресс-конференции в Киеве.
Романа Сущенко, называющего себя журналистом, задержали в Москве 30 сентября 2016 года. Федеральная служба безопасности РФ заявила, что Сущенко является кадровым сотрудником управления разведки Минобороны Украины и был задержан при проведении "шпионской акции". По данным ФСБ России, он целенаправленно собирал составляющие государственную тайну сведения о деятельности Вооруженных сил РФ и Росгвардии, утечка которых за рубеж могла нанести ущерб обороноспособности России. В отношении Сущенко ФСБ возбудила уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 276 УК РФ ("Шпионаж").