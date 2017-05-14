Закрыть фоторежим
Закрыть фоторежим
Ваш регион:
Личное время
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Добрости
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 13.05:
$ 57.16
€ 62.09
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Порошенко сообщил, что общался по телефону с Путиным по поводу освобождения Сущенко

Международная панорама
14 мая, 15:52 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 14, мая. /ТАСС

По словам президента, беседа касалась "украинских граждан, которые содержатся в российских тюрьмах"

Поделиться
Материал из 1 страницы
Президент Украины Петр Порошенко

Президент Украины Петр Порошенко

© Николай Лазаренко/пресс-служба президента Украины/ТАСС

КИЕВ, 14 мая. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что обсуждал с российским лидером Владимиром Путиным во время последнего телефонного разговора ситуацию с арестованным в РФ украинским гражданином Романом Сущенко.

"Последний мой телефонный разговор с Путиным касался украинских граждан, которые содержатся в российских тюрьмах. В частности, разговор шел об освобождении Романа Сущенко (журналиста агентства Укринформ - прим. ТАСС)", - отметил Порошенко во время пресс-конференции. При этом украинский президент не указал, когда именно состоялся последний разговор.

Журналиста агентства Укринформ Романа Сущенко, который работает последние годы в Париже, задержали в Москве 30 сентября 2016 года во время его отпуска. Федеральная служба безопасности (ФСБ) России заявила, что он является кадровым сотрудником управления разведки минобороны Украины и его задержали при проведении "шпионской акции".

По данным ФСБ России, Сущенко целенаправленно собирал составляющие государственную тайну сведения о деятельности Вооруженных сил РФ и Росгвардии, утечка которых за рубеж могла нанести ущерб обороноспособности России.

В отношении украинца ФСБ возбудила уголовное дело по ст. 276 УК РФ ("Шпионаж").

Смотрите также

Суд продлил арест обвиняемого в шпионаже гражданина Украины Сущенко

Защита обвиняемого в шпионаже украинца Сущенко намерена пожаловаться в ЕСПЧ

Украинцу Роману Сущенко предъявлено официальное обвинение в шпионаже

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Порошенко, Петр Алексеевич Путин, Владимир Владимирович
Страны
Россия Украина
Новости smi2.ru
В других СМИ
Реклама
Интересное
17 главных фото недели: лица Дня Победы, голы Путина, рукопожатие Лаврова и Трампа
Дети войны: дневники школьниц блокадного Ленинграда и подвиги партизан-пионеров
Черноморский флот России
Фото
Сеул, 7 мая
4
В Сеуле прошли акция "Бессмертный полк" и праздничный концерт ко Дню Победы
Акция в память о погибших 2 мая 2014 года в Одессе, 2 мая
9
В Одессе прошла акция памяти по погибшим 2 мая 2014 года
Скупщина (парламент) Черногории во время голосования по вопросу о вступлении в НАТО
5
Не спросив мнения народа: власти Черногории приняли закон о вступлении в НАТО
Проект "1917"
"Нота Милюкова": как страничка текста свалила Временное правительство
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Португалия заняла первое место на "Евровидении-2017"
2
Около 5 тыс. человек участвуют в митинге против законопроекта о реновации в Москве
3
СМИ: Абрамович за 14 лет вложил в "Челси" более £3 млрд
4
Полиция обнаружила тело пропавшего в Липецкой области ребенка
5
Путин сыграл на рояле мелодии двух песен перед встречей с Си Цзиньпином
6
В Белоруссии планируют ввести обязательный отпуск для отцов
7
СМИ: Индия решила бойкотировать форум "Один пояс - один путь", который проходит в КНР
Темы дня
Загрузка...
Реклама