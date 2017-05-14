Порошенко сообщил, что общался по телефону с Путиным по поводу освобождения Сущенко

КИЕВ, 14 мая. /ТАСС/. Президент Украины Петр Порошенко сообщил, что обсуждал с российским лидером Владимиром Путиным во время последнего телефонного разговора ситуацию с арестованным в РФ украинским гражданином Романом Сущенко.

"Последний мой телефонный разговор с Путиным касался украинских граждан, которые содержатся в российских тюрьмах. В частности, разговор шел об освобождении Романа Сущенко (журналиста агентства Укринформ - прим. ТАСС)", - отметил Порошенко во время пресс-конференции. При этом украинский президент не указал, когда именно состоялся последний разговор.

Журналиста агентства Укринформ Романа Сущенко, который работает последние годы в Париже, задержали в Москве 30 сентября 2016 года во время его отпуска. Федеральная служба безопасности (ФСБ) России заявила, что он является кадровым сотрудником управления разведки минобороны Украины и его задержали при проведении "шпионской акции".

По данным ФСБ России, Сущенко целенаправленно собирал составляющие государственную тайну сведения о деятельности Вооруженных сил РФ и Росгвардии, утечка которых за рубеж могла нанести ущерб обороноспособности России.

В отношении украинца ФСБ возбудила уголовное дело по ст. 276 УК РФ ("Шпионаж").