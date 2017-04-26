Суд продлил арест обвиняемого в шпионаже гражданина Украины Сущенко

Сергей Шнуров о юбилейном концерте "Ленинграда". ВидеотрансляцияКультура 26 апреля, 16:07
Брюс Кэссиди стал главным тренером клуба НХЛ "Бостон"Спорт 26 апреля, 16:02
Тереза Мэй: победа лейбористов на выборах грозит созданием "коалиции хаоса"Международная панорама 26 апреля, 15:55
Власти Петербурга сохраняют планы по строительству 15-20 станций метро за счет бюджетаТранспорт 26 апреля, 15:53
В Братске построят новый диагностический центрНовости партнеров 26 апреля, 15:53
Выставка "Последняя императрица. Документы и фотографии" открылась в здании Госархива РФКультура 26 апреля, 15:48
ВКС России совершили более 23 тысяч боевых вылетов в СирииАрмия и ОПК 26 апреля, 15:47
Суперкомпьютер Сибирского отделения РАН поможет Красноярску решить проблему "черного неба"Сибирь 26 апреля, 15:44
Рабочая встреча IAAF и ВФЛА пройдет 13-14 июняСпорт 26 апреля, 15:34
{{element.title}}{{element.heading}} {{element.date}}
МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Лефортовский суд Москвы продлил на три месяца срок содержания под стражей гражданина Украины Романа Сущенко, обвиняемого в РФ в шпионаже, передает корреспондент ТАСС.
Своим решением суд удовлетворил ходатайство следствия. Судебное заседание прошло в закрытом режиме в связи с наличием в деле материалов под грифом "секретно". Сущенко обвиняется по ст. 276 УК РФ ("Шпионаж"), наказание по которой предусматривает до 20 лет лишения свободы.
Как заявили ранее в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ, Сущенко является кадровым сотрудником управления разведки Минобороны Украины, он был задержан при проведении шпионской акции. По данным ЦОС, он целенаправленно собирал составляющие государственную тайну сведения о деятельности Вооруженных сил РФ и Росгвардии.
Свою вину Сущенко не признает. По словам его адвоката Марка Фейгина, Сущенко является собственным корреспондентом агентства Укринформ в Париже, а в Россию приехал в отпуск навестить родственников. Эту информацию подтвердило и украинское информагентство, заявив, что Сущенко работает у них с 2002 года.