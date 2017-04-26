Суд продлил арест обвиняемого в шпионаже гражданина Украины Сущенко

МОСКВА, 26 апреля. /ТАСС/. Лефортовский суд Москвы продлил на три месяца срок содержания под стражей гражданина Украины Романа Сущенко, обвиняемого в РФ в шпионаже, передает корреспондент ТАСС.

Своим решением суд удовлетворил ходатайство следствия. Судебное заседание прошло в закрытом режиме в связи с наличием в деле материалов под грифом "секретно". Сущенко обвиняется по ст. 276 УК РФ ("Шпионаж"), наказание по которой предусматривает до 20 лет лишения свободы.

Как заявили ранее в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ, Сущенко является кадровым сотрудником управления разведки Минобороны Украины, он был задержан при проведении шпионской акции. По данным ЦОС, он целенаправленно собирал составляющие государственную тайну сведения о деятельности Вооруженных сил РФ и Росгвардии.

Свою вину Сущенко не признает. По словам его адвоката Марка Фейгина, Сущенко является собственным корреспондентом агентства Укринформ в Париже, а в Россию приехал в отпуск навестить родственников. Эту информацию подтвердило и украинское информагентство, заявив, что Сущенко работает у них с 2002 года.