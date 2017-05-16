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Москалькова назвала "абсурдным" введение Украиной санкций против российских соцсетей

Политика
16 мая, 17:49 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 16, мая. /ТАСС

Омбудсмен отметила, что видит в принятом Украиной решении нарушение прав человека

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МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова считает абсурдным решение украинских властей о блокировании российских соцсетей.

"Трудно комментировать абсурдные решения", - так она ответила просьбу журналистов высказать свое мнение по данному вопросу. Она также отметила, что усматривает в этом нарушение прав человека, потому что люди "лишаются контактов с Россией, гуманитарных, торговых, экономических, терпят ущерб".

Ранее президент Украины Петр Порошенко утвердил решение Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) о введении санкций против социальных сетей "ВКонтакте" и "Одноклассники", а также компаний Mail.ru Group, "Яндекс" и их сервисов. Как сообщила пресс-служба главы Украины, интернет-провайдерам запрещается предоставлять услуги доступа к ресурсам сервисов Mail.ru и социальных ресурсов "ВКонтакте" и "Одноклассники".

Пресс-секретарь уполномоченного Верховной рады Украины по правам человека Михаил Чаплыга заявил, что запретить доступ к тому или иному интернет-ресурсу можно только на основании решения суда. "Закрыть доступ к конкретному сайту или социальной сети можно только исключительно по решению суда. Точка", - написал он в Facebook. По его мнению, на Украине "больше нет ни права, ни Конституции", поскольку любой может быть "обыскан, задержан, избит, запуган".

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