Москалькова: на Украине отбывают наказание 430 российских граждан

МОСКВА, 16 мая. /ТАСС/. Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова получила полные списки российских граждан, осужденных судами Украины и отбывающих наказание на территории этой страны. Об этом говорится в ежегодном докладе омбудсмена, который публикует "Российская газета".

"На основе взаимодействия с украинским омбудсменом В. В. Лутковской с Украины получены полные списки российских граждан, которые были осуждены украинскими судами и отбывают наказание на Украине. По информации, направленной уполномоченным Верховной рады Украины по правам человека, их численность составляет 430 человек", - говорится в документе.