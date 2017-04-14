Киев направил омбудсмену РФ список осужденных на Украине россиян

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КИЕВ, 14 апреля. /ТАСС/. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Валерия Лутковская направила омбудсмену РФ Татьяне Москальковой список из более чем трехсот россиян, отбывающих наказание на Украине, с просьбой посетить 12 осужденных украинцев в России. Об этом Лутковская сообщила в эфире "5 канала".
"У меня есть надежда, что российский омбудсмен откликнется на мое предложение, я отправила список из более чем трехсот граждан РФ, которые находятся в местах лишения свободы на территории Украины. Я, со своей стороны, попросила о моем визите к 12 украинцам, которые находятся на территории РФ", - сказала она.
Лутковская отметила, что ожидает реакцию российской коллеги, уточнив, что "прошло не так много времени", с тех пор, как этот список был отправлен.
Федеральная служба исполнения наказаний России 17 марта передала украинской стороне 12 граждан Украины, отбывавших наказание в Крыму на момент его воссоединения с Россией. Передача осужденных для дальнейшего отбывания наказания на родине состоялась в Белгородской области на контрольно-пропускном пункте "Нехотеевка - Гоптовка".