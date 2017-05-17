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Клишас: запрет георгиевских лент на Украине - это торжество мракобесия

Политика
17 мая, 10:22 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 17, мая. /ТАСС

По словам сенатора, данный запрет, наравне с другими вводимыми ограничительными мерами, не приведет ни к чему другому, как к эскалации социального кризиса

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МОСКВА, 17 мая. /ТАСС/. Введение властями Украины запрета на использование символа Победы - георгиевской ленточки - является кощунством, торжеством мракобесия и говорит о ценностном кризисе государства. Такое мнение высказал журналистам председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас.

По его словам, принятое накануне решение Верховной рады о запрете использования георгиевской ленточки, наравне с другими вводимыми ограничительными мерами, не приведет ни к чему другому, как к эскалации социального кризиса. "Запрет георгиевской ленты, культивирование русофобии, отрицание собственной истории - чистой воды торжество мракобесия", - цитирует Клишаса его пресс-служба.

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По словам сенатора, русофобия, которая культивируется властями Украины для решения внутриполитических проблем, уже близка к апогею. "Принудительное изменение ценностных ориентиров общества с использованием лжи и подмены понятий не может дать иного результата, кроме разрушения государственности. Представление символа Великой Победы в глазах своих граждан в качестве "символа врагов, придуманного советским агитпропом", как называет его народный депутат Верховной рады Украины Дмитрий Линько, не несет в себе ничего, кроме оскорбления общества", - считает Клишас.

По мнению сенатора, принятие законов и заявления такого характера свидетельствует о преемственности воззрений правящего слоя Украины с идеями тех, кто более 70 лет назад был осужден Нюрнбергским трибуналом за преступления против мира и человечности.

"Факельное шествие в честь дня рождения Степаны Бандеры в Киеве, использование "батальонами специального назначения" символики, схожей с символикой СС, проведение в преддверии Дня Победы маршей с портретами Романа Шухевича и Степана Бандеры, - все это, на фоне задержаний участников акции "Бессмертный полк" в Киеве и издевательств над ветеранами Великой Отечественной войны, свидетельствует о глубоком ценностном кризисе государства", - отметил Клишас.

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