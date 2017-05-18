Клинцевич: в США готовится почва для импичмента президента

МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Определенные круги в США делают все, чтобы российско-американские отношения с приходом президента Дональда Трампа не вошли в нормальное русло, и готовят почву для его импичмента. Такое мнение высказал журналистам первый заместитель главы комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич.

"Существуют ли вообще реальные шансы на то, чтобы российско-американские отношения с приходом Трампа вошли наконец в нормальное русло? Не уверен. Если и существуют, то самые минимальные", - цитирует Клинцевича его пресс-служба.

"Но определенные круги в США делают все, чтобы исключить их в принципе. Им не нужны никакие неожиданности, и они не остановятся ни перед чем. Нужно быть слепым, чтобы не видеть: готовится почва для импичмента президента", - полагает сенатор.

По его словам, нападки американского истеблишмента и прессы на Трампа объясняются в основном тем, что он не устраивает их ментально.

"Нынешний хозяин Белого дома действительно другой: эмоциональный, во многом непредсказуемый, нередко исходящий в своих решениях из простых человеческих чувств, что не принято в США, и элита этой страны до сих пор теряется в догадках, какой курс будет проводить президент. Это касается прежде всего американской внешней политики, уже не один десяток лет заточенной на противостояние с нашей страной - будь то Советский Союз или современная Россия. И здесь, что называется, нет ничего личного. Просто бизнес - интересы военно-промышленного комплекса и аффилированных с ним спецслужб", - считает Клинцевич.

Сенатор подчеркнул, что не собирается давать какие-либо оценки новому президенту США, тем более что его отношение к России "по-прежнему остается тайной за семью печатями". "Но так или иначе вся эта свистопляска, развернутая вокруг Трампа в Соединенных Штатах, серьезно влияет на ситуацию в мире, а потому мы имеем полное право высказать свою точку зрения", - сказал Клинцевич, комментируя заявления Трампа, что к нему относятся хуже и несправедливее, чем к остальным президентам США.