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Косачев: назначение Мюллера спецпрокурором говорит об усилении давления на Трампа

Политика
18 мая, 14:34 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, мая. /ТАСС

При этом, по словам главы комитета Совфеда, это назначение вряд ли стоит расценивать как "шаг к импичменту непосредственно президента Трампа"

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МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Назначение экс-директора ФБР Роберта Мюллера на должность спецпрокурора по расследованию "российского следа" в предвыборной кампании президента США Дональда Трампа говорит об усилении давления на команду американского лидера. Такое мнение высказал глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев.

"Я бы не считал, что это шаг к импичменту непосредственно президента Трампа, как об этом поторопились рассудить чуть ли не все СМИ. Но, конечно же, это еще один инструмент перманентного давления на него и на его команду. Трампа обкладывают "флажками", вынуждая действовать в определенном направлении", - написал сенатор на своей странице в Facebook. "Все эти продолжающиеся меры против администрации Белого дома показывают, что Трамп по-прежнему "на подозрении", - добавил Косачев.

При этом парламентарий подчеркнул, что сам Дональд Трамп делает оптимистичные заявления, убеждая всех, что тщательное расследование подтвердит отсутствие связей между его президентской кампанией и любыми иностранными структурами. "И кстати, он прав. Потому что положительный вердикт такой инстанции, о независимости которой в унисон говорят и сторонники, и противники Трампа, действительно поставил бы окончательную точку на всей этой истории", - отметил сенатор.

"Но ставки слишком велики, накал эмоций просто зашкаливает, и в такой атмосфере провести объективное расследование крайне трудно", - заключил он.

О назначении Мюллера спецпрокурором было объявлено в среду. Это решение Минюста США поддержали многие республиканцы и демократы в Конгрессе. До этого Республиканская партия США множество раз за последние месяцы отклоняла призывы своих политических оппонентов назначить спецпрокурора по расследованию обстоятельств кибератак на американские политические институты, ответственность за которые Вашингтон приписывает России. Москва неоднократно на самом высоком уровне отвергала эти обвинения.

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Трамп, Дональд Косачев, Константин Иосифович
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