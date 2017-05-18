Патрушев: во время кибератаки утечки служебной информации не произошло

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МОСКВА, 18 мая. /ТАСС/. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев констатировал, что во время недавней массированной кибератаки не произошло утечки служебной информации и персональных данных, не нарушились производственные процессы на критически важных объектах.
"В нашей стране частично пострадали те структуры, которые не завершили создание своих сегментов государственной системы обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак", - сказал Патрушев в интервью "Российской газете". По его оценке, "в целом же, информационные системы органов государственной власти, финансовых учреждений, предприятий энергетики, транспорта и связи смогли своевременно зафиксировать попытки проникновения вируса".
"Главное, что не произошло утечки служебной информации, персональных данных, не было сбоев в работе банков и автоматизированных систем управления производственными и технологическими процессами критически важных объектов инфраструктуры государства", - подчеркнул секретарь Совбеза.
Ранее он говорил, что, по предварительным данным, от атаки пострадало более 200 тыс. пользователей из 150 стран.
12 мая, хакеры попытались атаковать компьютеры с операционной системой Windows в 74 странах. По всему миру было совершено 45 тыс. кибернападений с использованием вируса-шифровальщика, причем наибольшее число попыток заражений было зафиксировано в России. За расшифровку данных злоумышленники требовали заплатить $600 в криптовалюте Bitcoin. Преступники прибегли к шпионскому программному обеспечению, которое использовало Агентство национальной безопасности США.